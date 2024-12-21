Жемчужиной новогоднего стола является основное блюдо, которое должно поражать своим вкусом и красивым видом. Поэтому к его выбору и процессу приготовления хозяйки относятся с особым вниманием.

Видео дня

Фудблогер с ником katia cooking в Instagram рассказала, что она собирается подать к столу в новогоднюю ночь. Как оказалось, это курица в медово-апельсиновом соусе.

Ингредиенты

Куриные бедра – 6 шт

Мед жидкий – 2 ст.л.

Сок апельсина – 2 шт.

Апельсин – 1 шт

Розмарин – несколько веточек

Клюква – по желанию

Соль

Перец

Специи по вкусу

Паприка копченая – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Сочетаем сок апельсина, мед, копченую паприку и соль с перцем, перемешиваем.

2. В форму кладем куриное мясо и заливаем соусом.

3. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на минут 25 под фольгой.

4. Достаем форму из духовки, смазываем каждый кусок курицы соусом в форме, кладем дольки апельсина, клюквы и розмарина и отправляем еще раз в духовку на 20мин. Без фольги.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты приготовления курицы.