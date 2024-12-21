Как приготовить вкусное мясо на новогодний стол: пригодится курица
Жемчужиной новогоднего стола является основное блюдо, которое должно поражать своим вкусом и красивым видом. Поэтому к его выбору и процессу приготовления хозяйки относятся с особым вниманием.
Фудблогер с ником katia cooking в Instagram рассказала, что она собирается подать к столу в новогоднюю ночь. Как оказалось, это курица в медово-апельсиновом соусе.
Ингредиенты
- Куриные бедра – 6 шт
- Мед жидкий – 2 ст.л.
- Сок апельсина – 2 шт.
- Апельсин – 1 шт
- Розмарин – несколько веточек
- Клюква – по желанию
- Соль
- Перец
- Специи по вкусу
- Паприка копченая – 1 ч.л.
Способ приготовления
1. Сочетаем сок апельсина, мед, копченую паприку и соль с перцем, перемешиваем.
2. В форму кладем куриное мясо и заливаем соусом.
3. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на минут 25 под фольгой.
4. Достаем форму из духовки, смазываем каждый кусок курицы соусом в форме, кладем дольки апельсина, клюквы и розмарина и отправляем еще раз в духовку на 20мин. Без фольги.
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