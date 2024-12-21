Как приготовить вкусное мясо на новогодний стол: пригодится курица

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Как приготовить вкусное мясо на новогодний стол: пригодится курица

Жемчужиной новогоднего стола является основное блюдо, которое должно поражать своим вкусом и красивым видом. Поэтому к его выбору и процессу приготовления хозяйки относятся с особым вниманием.

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Фудблогер с ником katia cooking в Instagram рассказала, что она собирается подать к столу в новогоднюю ночь. Как оказалось, это курица в медово-апельсиновом соусе.

Как приготовить вкусное мясо на новогодний стол: пригодится курица

Ингредиенты

  • Куриные бедра – 6 шт
  • Мед жидкий – 2 ст.л.
  • Сок апельсина – 2 шт.
  • Апельсин – 1 шт
  • Розмарин – несколько веточек
  • Клюква – по желанию
  • Соль
  • Перец
  • Специи по вкусу
  • Паприка копченая – 1 ч.л.

Способ приготовления

1. Сочетаем сок апельсина, мед, копченую паприку и соль с перцем, перемешиваем.

Как приготовить вкусное мясо на новогодний стол: пригодится курица

2. В форму кладем куриное мясо и заливаем соусом.

Как приготовить вкусное мясо на новогодний стол: пригодится курица

3. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на минут 25 под фольгой.

Как приготовить вкусное мясо на новогодний стол: пригодится курица

4. Достаем форму из духовки, смазываем каждый кусок курицы соусом в форме, кладем дольки апельсина, клюквы и розмарина и отправляем еще раз в духовку на 20мин. Без фольги.

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