Как приготовить вкусное рагу из кабачков: беспроигрышный рецепт, который понравится всем

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Как приготовить вкусное рагу из кабачков: беспроигрышный рецепт, который понравится всем

Рагу из кабачков – универсальное блюдо, которое часто готовят в весенне-летний период. В составе много разнообразных сочных и свежих овощей, а также зелени. Можно есть в самостоятельном виде или сочетать с разнообразным мясом и рыбой.

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Идея приготовления сытного кабачкового рагу опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instagram. Получится очень вкусно.

Как приготовить вкусное рагу из кабачков: беспроигрышный рецепт, который понравится всем

Ингредиенты:

  • кабачок – 3 шт.
  • масло гхи – 1 ст.л.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • перец – 1 шт.
  • чеснок – 4 зубчика
  • помидоры – 6 шт.
  • специи: соль, молотый перец, хмели-сунели – по вкусу
  • лавровый лист
  • зелень

Ингредиенты для заливки:

  • сметана – 200 г
  • молоко – 150 мл.
  • мука – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Как приготовить вкусное рагу из кабачков: беспроигрышный рецепт, который понравится всем

1. Молодые, небольшие кабачки помыть, порезать полукольцами.

2. Обжарить с двух сторон на сухой сковороде до румянца.

Как приготовить вкусное рагу из кабачков: беспроигрышный рецепт, который понравится всем

3. На другой сковородке растопить масло, выложить мелко порезанный лук.

4. Обжарить несколько минут.

Как приготовить вкусное рагу из кабачков: беспроигрышный рецепт, который понравится всем

5. Добавить нарезанные морковь полукольцами, перчину кубиком, чеснок мелко.

6. Жарить, помешивая, 5 минут.

Как приготовить вкусное рагу из кабачков: беспроигрышный рецепт, который понравится всем

7. Выложить порезанные кубиком помидоры, пожаренные кабачки, перемешать.

8. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне, время от времени помешивая, 10 минут.

Как приготовить вкусное рагу из кабачков: беспроигрышный рецепт, который понравится всем

9. Добавить специи, лавровый лист, перемешать.

10. Тушить вместе несколько минут.

Как приготовить вкусное рагу из кабачков: беспроигрышный рецепт, который понравится всем

11. К сметане добавить молоко, муку, хорошо перемешать и залить этой смесью овощи.

Как приготовить вкусное рагу из кабачков: беспроигрышный рецепт, который понравится всем

12. Тушить вместе, время от времени помешивая, 10-15 минут.

13. Добавить мелко порубленную зелень, перемешать и через несколько минут выключить.

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