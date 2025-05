Рагу из кабачков – универсальное блюдо, которое часто готовят в весенне-летний период. В составе много разнообразных сочных и свежих овощей, а также зелени. Можно есть в самостоятельном виде или сочетать с разнообразным мясом и рыбой.

Идея приготовления сытного кабачкового рагу опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at home в Instagram. Получится очень вкусно.

Ингредиенты:

кабачок – 3 шт.

масло гхи – 1 ст.л.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

перец – 1 шт.

чеснок – 4 зубчика

помидоры – 6 шт.

специи: соль, молотый перец, хмели-сунели – по вкусу

лавровый лист

зелень

Ингредиенты для заливки:

сметана – 200 г

молоко – 150 мл.

мука – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Молодые, небольшие кабачки помыть, порезать полукольцами.

2. Обжарить с двух сторон на сухой сковороде до румянца.

3. На другой сковородке растопить масло, выложить мелко порезанный лук.

4. Обжарить несколько минут.

5. Добавить нарезанные морковь полукольцами, перчину кубиком, чеснок мелко.

6. Жарить, помешивая, 5 минут.

7. Выложить порезанные кубиком помидоры, пожаренные кабачки, перемешать.

8. Накрыть крышкой и тушить на небольшом огне, время от времени помешивая, 10 минут.

9. Добавить специи, лавровый лист, перемешать.

10. Тушить вместе несколько минут.

11. К сметане добавить молоко, муку, хорошо перемешать и залить этой смесью овощи.

12. Тушить вместе, время от времени помешивая, 10-15 минут.

13. Добавить мелко порубленную зелень, перемешать и через несколько минут выключить.