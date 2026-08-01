Кабачки отлично подходят не только для запекания или оладий, но и для нежной домашней намазки. Она готовится из доступных продуктов, имеет мягкий вкус и прекрасно сочетается со свежим или поджаренным хлебом. На приготовление уйдет совсем немного времени, поэтому рецепт пригодится для быстрого перекуса или завтрака. Готовую намазку можно хранить в холодильнике и подавать в любое удобное время.

Идея приготовления вкусной пасты из кабачков опубликована на странице anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 500 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 средняя или 2 маленькие

чеснок – 2–3 зубчика

плавленый сырок – 1 шт. или крем-сыр – 100 г

укроп – небольшой пучок

соль – по вкусу

растительное масло – для обжаривания

Способ приготовления:

1. Кабачок, лук и морковь помойте и очистите, если необходимо. Нарежьте овощи небольшими кусочками.

2. На сковороде разогрейте немного масла. Сначала обжарьте лук до мягкости, затем добавьте морковь. Через несколько минут добавьте кабачки, немного посолите и тушите на среднем огне, пока лишняя жидкость почти полностью не выпарится.

3. В конце приготовления добавьте измельченный чеснок и готовьте еще примерно 5 минут, чтобы он отдал свой аромат.

4. Готовые овощи немного остудите. Переложите их в миску для взбивания, добавьте плавленый сырок или крем-сыр, мелко нарезанный укроп и взбейте погружным блендером до однородной кремообразной консистенции.

5. Переложите намазку в чистую посуду и поставьте в холодильник как минимум на 30 минут. Подавайте охлажденной со свежим хлебом, багетом, гренками или хрустящими тостами.

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