Шакшука – это сытная яичница с овощами. Особенность такого блюда в том, что сначала нужно сделать соус, протушить его, а уже потом внутрь разбивать яйца.

Идея приготовления вкусной шакшуки за 15 минут опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

соус – (200 г)

лук – 1 шт.

болгарский перец – 1/2 шт.

масло – 1 ст.л.

соль, перец

петрушка или базилик для подачи

Способ приготовления:

1. Разогреть масло и поджарить мелко нарезанный лук 1-2 минуты.

2. Добавить порезанный перец.

3. Тушить 3-4 минуты до мягкости.

4. Влить пряный соус с чесноком и базиликом, перемешать и прогреть.

5. Сделать ложкой 3 углубления и разбить в каждое яйцо.

6. Посолить, поперчить и тушить под крышкой 5-6 минут, чтобы белок схватился, а желток остался мягким.

7. Посыпать свежей зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: