Как приготовить вкусную шакшуку за 15 минут: самый удачный рецепт
Шакшука – это сытная яичница с овощами. Особенность такого блюда в том, что сначала нужно сделать соус, протушить его, а уже потом внутрь разбивать яйца.
Идея приготовления вкусной шакшуки за 15 минут опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- соус – (200 г)
- лук – 1 шт.
- болгарский перец – 1/2 шт.
- масло – 1 ст.л.
- соль, перец
- петрушка или базилик для подачи
Способ приготовления:
1. Разогреть масло и поджарить мелко нарезанный лук 1-2 минуты.
2. Добавить порезанный перец.
3. Тушить 3-4 минуты до мягкости.
4. Влить пряный соус с чесноком и базиликом, перемешать и прогреть.
5. Сделать ложкой 3 углубления и разбить в каждое яйцо.
6. Посолить, поперчить и тушить под крышкой 5-6 минут, чтобы белок схватился, а желток остался мягким.
7. Посыпать свежей зеленью.
