Как приготовить вкусную шакшуку за 15 минут: самый удачный рецепт

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
177
Шакшука – это сытная яичница с овощами. Особенность такого блюда в том, что сначала нужно сделать соус, протушить его, а уже потом внутрь разбивать яйца.

Идея приготовления вкусной шакшуки за 15 минут опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • соус – (200 г)
  • лук – 1 шт.
  • болгарский перец – 1/2 шт.
  • масло – 1 ст.л.
  • соль, перец
  • петрушка или базилик для подачи

Способ приготовления:

1. Разогреть масло и поджарить мелко нарезанный лук 1-2 минуты.

2. Добавить порезанный перец.

3. Тушить 3-4 минуты до мягкости.

4. Влить пряный соус с чесноком и базиликом, перемешать и прогреть.

5. Сделать ложкой 3 углубления и разбить в каждое яйцо.

6. Посолить, поперчить и тушить под крышкой 5-6 минут, чтобы белок схватился, а желток остался мягким.

7. Посыпать свежей зеленью.

