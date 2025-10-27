Как приготовить вкусные котлеты из крабовых палочек: отлично подходят для обеда
Если вы ищете быструю и одновременно вкусную идею для домашнего обеда, котлеты из крабовых палочек – именно то, что нужно. Готовятся они буквально за считанные минуты, не требуют дорогих продуктов и всегда получаются нежными и ароматными. Такие котлеты вкусные как в горячем, так и в охлажденном виде – с картофельным пюре, овощами или легким салатом. Это отличный вариант, когда хочется разнообразить меню и приготовить что-то новое без лишних усилий.
Идея приготовления сытных котлет из крабовых палочек опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 400 г
- яйца – 2 шт.
- сыр твердый – 100 г
- лук – 1 средний
- чеснок – 2 зубчика
- хлеб или батон – 2 ломтика (или 3-4 ст.л. панировочных сухарей)
- молоко – 50 мл. (для замачивания хлеба)
- укроп или петрушка – горстка
- соль, перец – по вкусу
- мука или сухари – для панировки
- масло – для жарки для жарки
Способ приготовления:
1. Сначала замочите хлеб в теплом молоке, чтобы он стал мягким.
2. Крабовые палочки, лук, чеснок и зелень измельчите в блендере или пропустите через мясорубку – должна получиться однородная масса.
3. Добавьте к ней яйца, натертый сыр, отжатый хлеб, соль и перец.
4. Все тщательно перемешайте, чтобы образовался густой фарш.
5. Смочите руки водой и сформируйте небольшие котлеты.
6. Обваляйте их в муке или панировочных сухарях.
7. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте котлеты с обеих сторон до румяной корочки – примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.
8. Выложите готовые котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
