Панкейки из тыквы это быстрый, недорогой и очень простой вариант завтрака или перекуса. Блюдо готовится из доступных продуктов, а тыква придает блинам нежную структуру и легкую сладость. Такой рецепт удобный тем, что не требует сложных техник и большого количества времени. А результат – пышные, ароматные панкейки, которые понравятся и детям, и взрослым.

Идея приготовления сладких тыквенных панкейков опубликована на странице фудблогера alina doroshenko в Instagram.

Ингредиенты для теста:

тыквенное пюре – 1/2 стакана

яйцо – 1 шт.

сливочное масло растопленное – 1 ст.л.

молоко – 1/4 стакана

Сухие ингредиенты:

мука – 1 стакан

разрыхлитель – 1 ч.л.

специи – 1 ч.л.

смеси для тыквы (или корица + щепотка мускатного ореха или имбиря)

Способ приготовления:

1. В глубокой миске смешайте тыквенное пюре, яйцо, растопленное масло и молоко до однородной консистенции.

2. В отдельной посуде соедините муку, разрыхлитель и специи.

3. Постепенно вливайте жидкую смесь в сухую и перемешивайте лопаткой или венчиком.

4. Домешивать тесто сильно не нужно – небольшие комочки допустимы, они не повлияют на результат.

5. Разогрейте сковородку на среднем огне.

6. По желанию смажьте ее небольшим количеством растительного или сливочного масла.

7. Выкладывайте тесто порциями, формируя небольшие круглые блины.

8. Жарьте до появления пузырьков на поверхности, затем осторожно переверните и подрумяньте с другой стороны.

9. Готовые панкейки можно подавать с медом, йогуртом, вареньем или сметаной. Это простое, сезонное блюдо, которое не требует больших затрат и подходит для будничного меню.

