Как приготовить вкусный битый редис: рецепт весенней закуски на скорую руку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
741
Как приготовить вкусный битый редис: рецепт весенней закуски на скорую руку

Вместо разнообразных салатов можно приготовить вкусную битую редиску. Сама такая технология делает овощ очень сочным и пряным. Можно подавать и к праздничному столу, и на каждый день.

Идея приготовления сочного битого редиса опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.

Как приготовить вкусный битый редис: рецепт весенней закуски на скорую руку

Ингредиенты:

  • редис – 500 г
  • фиолетовый лук – 1 шт.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • соль – 1 ч.л. без горки
  • сахар – 1 ст.л.
  • уксус – 2 ст.л.
  • оливковое или душистое масло – 3 ст.л.
  • укроп – 4-5 веточек

Способ приготовления:

Как приготовить вкусный битый редис: рецепт весенней закуски на скорую руку

1. Редиску хорошо помыть.

2. Отрезать хвостики.

Как приготовить вкусный битый редис: рецепт весенней закуски на скорую руку

3. Слегка отбить.

4. Выложить в контейнер и добавить: лук, нарезанный полукольцами, соль, сахар, уксус, измельченный чеснок, масло и зелень.

Как приготовить вкусный битый редис: рецепт весенней закуски на скорую руку

5. Закрыть контейнер и хорошо встряхнуть, чтобы все равномерно перемешалось.

6. Оставить мариноваться на 2 часа.

Как приготовить вкусный битый редис: рецепт весенней закуски на скорую руку

7. По желанию можно оставить на ночь – будет еще вкуснее.

Как приготовить вкусный битый редис: рецепт весенней закуски на скорую руку

