Вместо разнообразных салатов можно приготовить вкусную битую редиску. Сама такая технология делает овощ очень сочным и пряным. Можно подавать и к праздничному столу, и на каждый день.

Идея приготовления сочного битого редиса опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.

Ингредиенты:

редис – 500 г

фиолетовый лук – 1 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

соль – 1 ч.л. без горки

сахар – 1 ст.л.

уксус – 2 ст.л.

оливковое или душистое масло – 3 ст.л.

укроп – 4-5 веточек

Способ приготовления:

1. Редиску хорошо помыть.

2. Отрезать хвостики.

3. Слегка отбить.

4. Выложить в контейнер и добавить: лук, нарезанный полукольцами, соль, сахар, уксус, измельченный чеснок, масло и зелень.

5. Закрыть контейнер и хорошо встряхнуть, чтобы все равномерно перемешалось.

6. Оставить мариноваться на 2 часа.

7. По желанию можно оставить на ночь – будет еще вкуснее.

