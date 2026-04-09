Как приготовить вкусный битый редис: рецепт весенней закуски на скорую руку
Вместо разнообразных салатов можно приготовить вкусную битую редиску. Сама такая технология делает овощ очень сочным и пряным. Можно подавать и к праздничному столу, и на каждый день.
Идея приготовления сочного битого редиса опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.
Ингредиенты:
- редис – 500 г
- фиолетовый лук – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль – 1 ч.л. без горки
- сахар – 1 ст.л.
- уксус – 2 ст.л.
- оливковое или душистое масло – 3 ст.л.
- укроп – 4-5 веточек
Способ приготовления:
1. Редиску хорошо помыть.
2. Отрезать хвостики.
3. Слегка отбить.
4. Выложить в контейнер и добавить: лук, нарезанный полукольцами, соль, сахар, уксус, измельченный чеснок, масло и зелень.
5. Закрыть контейнер и хорошо встряхнуть, чтобы все равномерно перемешалось.
6. Оставить мариноваться на 2 часа.
7. По желанию можно оставить на ночь – будет еще вкуснее.
