Как приготовить вкусный и полезный паштет из печени: значительно дешевле, чем магазинный
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Печеночный паштет легко приготовить дома без сложных ингредиентов. Благодаря овощам, сливкам и мягкому сыру он получается кремообразным, а предварительное замачивание печени помогает сделать вкус более нежным. После нескольких часов в холодильнике паштет приобретает нужную консистенцию и легко намазывается на хлеб.
Идея приготовления домашнего печеночного паштета опубликована на странице нутрициолога Василия Лукьянова (vasyl lukianov) в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная или телячья печень – 450–500 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- сливки 10% – 100 мл.
- мягкий сыр 5% – 2 ст.л.
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
- вода или молоко – для замачивания печени
Способ приготовления:
1. Очистите печень от пленок и прожилок. Залейте её холодной водой или молоком на 15-20 минут, после чего промойте.
2. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной тёрке.
3. Обжарьте овощи на небольшом количестве масла до мягкости.
4. Добавьте подготовленную печень и тушите вместе до полной готовности.
5. Влейте сливки, приправьте солью и черным перцем. Готовьте еще 5-7 минут на небольшом огне.
6. Переложите все ингредиенты в чашу блендера и измельчите до однородной массы.
7. Добавьте мягкий сыр и еще раз взбейте паштет до нежной кремообразной консистенции.
8. Переложите готовую массу в контейнер или стеклянную банку, накройте крышкой и поставьте в холодильник на 2-3 часа.
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