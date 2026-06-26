Печеночный паштет легко приготовить дома без сложных ингредиентов. Благодаря овощам, сливкам и мягкому сыру он получается кремообразным, а предварительное замачивание печени помогает сделать вкус более нежным. После нескольких часов в холодильнике паштет приобретает нужную консистенцию и легко намазывается на хлеб.

Идея приготовления домашнего печеночного паштета опубликована на странице нутрициолога Василия Лукьянова (vasyl lukianov) в Instagram.

Ингредиенты:

куриная или телячья печень – 450–500 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

сливки 10% – 100 мл.

мягкий сыр 5% – 2 ст.л.

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

вода или молоко – для замачивания печени

Способ приготовления:

1. Очистите печень от пленок и прожилок. Залейте её холодной водой или молоком на 15-20 минут, после чего промойте.

2. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной тёрке.

3. Обжарьте овощи на небольшом количестве масла до мягкости.

4. Добавьте подготовленную печень и тушите вместе до полной готовности.

5. Влейте сливки, приправьте солью и черным перцем. Готовьте еще 5-7 минут на небольшом огне.

6. Переложите все ингредиенты в чашу блендера и измельчите до однородной массы.

7. Добавьте мягкий сыр и еще раз взбейте паштет до нежной кремообразной консистенции.

8. Переложите готовую массу в контейнер или стеклянную банку, накройте крышкой и поставьте в холодильник на 2-3 часа.

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