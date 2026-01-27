Все рецепты
Как приготовить вкусный майонез в домашних условиях: рецепт за минуту
Домашний майонез вы сможете очень легко сделать в домашних условиях. Такой соус будет не только значительно вкуснее, но и бюджетнее. По консистенции получится не хуже, чем магазинный.
Идея приготовления вкусного домашнего майонеза опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- уксус или лимонный сок – 1 ст.л.
- горчица – 1 ч.л. (по желанию)
- чеснок – 1 зубчик
- растительное масло – примерно 250-300 мл.
Способ приготовления:
1. В банку добавьте яйцо, соль, сахар, уксус (или лимонный сок), горчицу и чеснок.
2. Опустите блендер на дно.
3. Начните взбивать.
4. В конце, тонкой струйкой вливайте масло, не прекращая взбивать.
5. Через 30-60 секунд масса загустеет и превратится в нежный майонез.
