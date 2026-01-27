Домашний майонез вы сможете очень легко сделать в домашних условиях. Такой соус будет не только значительно вкуснее, но и бюджетнее. По консистенции получится не хуже, чем магазинный.

Идея приготовления вкусного домашнего майонеза опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

уксус или лимонный сок – 1 ст.л.

горчица – 1 ч.л. (по желанию)

чеснок – 1 зубчик

растительное масло – примерно 250-300 мл.

Способ приготовления:

1. В банку добавьте яйцо, соль, сахар, уксус (или лимонный сок), горчицу и чеснок.

2. Опустите блендер на дно.

3. Начните взбивать.

4. В конце, тонкой струйкой вливайте масло, не прекращая взбивать.

5. Через 30-60 секунд масса загустеет и превратится в нежный майонез.

