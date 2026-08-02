Домашний паштет из куриной печени – это простая закуска, которую легко приготовить даже без особых кулинарных навыков. Благодаря запеченным овощам и яблоку он получается очень нежным и ароматным. А вишневый конфитюр придает блюду приятный кисло-сладкий вкус, который прекрасно сочетается с печенью. Такой паштет станет удачным дополнением к завтраку, перекусу или праздничному столу.

Идея приготовления домашнего куриного паштета опубликована на странице yablonska tanya в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 600-650 г

лук репчатый – 1 крупная шт.

морковь – 1 средняя шт.

яблоко – 1 небольшой шт.

чеснок – 2 зубчика

сливочное масло – 25-30 г

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

Для вишневого конфитюра:

вишня без косточек – 200 г

мед или сахар – по вкусу

кукурузный крахмал – 1/2-1 ч.л.

холодная вода – для разведения крахмала

Способ приготовления:

1. Вымойте куриную печень, очистите овощи и яблоко. Нарежьте лук, морковь и яблоко крупными кусочками, а чеснок оставьте целыми зубчиками.

2. Выложите в форму для запекания печень, овощи, яблоко и чеснок. Посолите, поперчите и поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 40-60 минут, пока все ингредиенты полностью не приготовятся.

3. Готовые продукты переложите в чашу блендера, добавьте сливочное масло и измельчите до гладкой однородной консистенции. Если хотите сделать паштет более нежным, влейте несколько ложек сока, образовавшегося во время запекания, и еще раз взбейте.

4. Переложите паштет в контейнер или форму и оставьте остывать.

5. Для приготовления конфитюра выложите вишню в небольшую кастрюлю, добавьте мед или сахар и прогрейте на слабом огне. Затем протрите массу через сито, чтобы получить однородное ягодное пюре.

6. Верните пюре в кастрюлю, добавьте крахмал, предварительно разведённый в небольшом количестве холодной воды, и варите 30-60 секунд до лёгкого загустения.

7. Охлажденный джем равномерно распределите поверх паштета и поставьте закуску в холодильник на несколько часов. После охлаждения паштет станет более плотным, а его вкус – более насыщенным. Подавайте со свежим или поджаренным хлебом.

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