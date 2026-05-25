Кабачковый пирог – отличный вариант для легкого ужина, перекуса или сезонного обеда. Благодаря сыру и зелени блюдо получается ароматным, нежным и очень сочным внутри. Такой пирог легко готовится из доступных продуктов и хорошо подходит как горячим, так и охлажденным. Особенно удачно кабачок сочетается с яйцами, специями и сыром, которые делают текстуру более насыщенной. Именно поэтому этот рецепт часто выбирают для быстрой домашней выпечки без лишних хлопот.

Идея приготовления сытного кабачкового пирога опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 1 кг.

кефир или сметана – 200 г

яйца – 3 шт.

отварные яйца – 5 шт.

цельнозерновая мука – 150 г

разрыхлитель – 2 г

твердый сыр – 150 г

зелень – по вкусу

соль – по вкусу

красный перец – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки натрите на крупной терке, посолите и оставьте на несколько минут.

2. После этого хорошо отожмите лишнюю жидкость.

3. Добавьте к кабачкам натертый сыр и мелко нарезанную зелень.

4. Влейте кефир или сметану, добавьте сырые яйца и перемешайте массу до однородности.

5. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем и постепенно добавьте к овощной смеси. Приправьте солью, красным перцем и сушеным чесноком.

6. Отваренные яйца нарежьте небольшими кусочками и осторожно перемешайте с основной массой.

7. Форму для запекания слегка смажьте маслом, переложите тесто и равномерно распределите. Выпекайте пирог в разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 40-45 минут до румяной корочки.

8. Готовый кабачковый пирог оставьте на несколько минут остыть, после чего нарежьте порционными кусками и подавайте к столу.

