Плов не обязательно готовить в большой кастрюле или котле. Простой вариант на сковороде позволяет быстро приготовить ароматный и сытный ужин из доступных продуктов. Мясо, рис, овощи и специи хорошо сочетаются друг с другом, а весь процесс не требует сложных кулинарных приёмов.

Идея приготовления вкусного плова на сковороде к ужину опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

мясо – 300 г

длиннозерный рис – ½ стакана

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

вода – 1,5 стакана

барбарис – по вкусу

зира – по вкусу

приправа для плова – по вкусу

соль – по вкусу

свежая зелень – по желанию

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Промойте рис несколько раз в холодной воде, пока вода не станет почти прозрачной. Это поможет получить более рассыпчатую текстуру готового блюда.

2. Мясо нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте глубокую сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте мясо на сильном огне до румяной корочки.

3. Лук нарежьте полукольцами и добавьте к мясу. Готовьте несколько минут, пока она не станет золотистой. Затем добавьте морковь, нарезанную тонкой соломкой или натертую на крупной терке. Перемешайте и обжаривайте еще несколько минут.

4. Добавьте зиру, барбарис, приправу для плова и соль. Влейте воду, накройте сковороду крышкой и тушите мясо примерно 40 минут на небольшом огне. За это время оно станет мягче, а овощи отдадут свой вкус бульону.

5. После этого равномерно высыпьте подготовленный рис. При необходимости добавьте немного воды, чтобы она лишь слегка покрывала рис. Не перемешивайте его с мясом сразу.

6. Накройте сковороду крышкой и готовьте примерно 15 минут, пока рис не впитает жидкость и не станет мягким.

7. В конце добавьте измельчённый чеснок и, по желанию, свежую зелень. Аккуратно перемешайте плов, выключите огонь и оставьте его под крышкой ещё примерно на 10 минут.

8. После этого плов можно подавать к столу. Рис получается ароматным, мясо — нежным, а овощи и специи придают блюду насыщенный вкус без сложного приготовления.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: