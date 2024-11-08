Как приготовить вкусный прозрачный холодец из петуха: пошаговый рецепт
Самый вкусный холодец – это тот, что был приготовлен из домашнего петуха. Только из этой птицы вкус блюда раскрывается полностью и нравится всем.
Как правильно приготовить холодец из домашнего петуха, в Instagram рассказала фудблогер с ником mariiam foodblog. Следуя ее рецепту, блюдо получится прозрачным и необычайно вкусным.
Ингредиенты
- Петух домашний – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Лавровый лист
- Соль – 1 ст.л.
- Чеснок – 2-3 зуб
- Перец
- Желатин – 1 уп
Способ приготовления
1.В кастрюлю кладем петушка (можно куриные четвертинки), один лук, одну морковь, заливаем водой чтобы закрывало мясо.
2. Доводим до кипения, добавляем лавровый лист и 1 ст.л. соли.
3. Убавляем огонь так, чтобы жидкость практически не кипела и варим в течение 3-4 часов, постоянно собирая пену. Продолжаем варить до тех пор, пока мясо не начнет отделяться от костей.
4. Достаем мясо разбираем на удобные кусочки.
5. Бульон процеживаем, добавляем перец и соль. Он должен быть немного солоноватым.
6. Добавляем в бульон желатин.
7. Мясо раскладываем по порционным тарелкам и заливаем бульоном.
8. Отправляем в холодильник до полного застывания.
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