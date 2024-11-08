Самый вкусный холодец – это тот, что был приготовлен из домашнего петуха. Только из этой птицы вкус блюда раскрывается полностью и нравится всем.

Видео дня

Как правильно приготовить холодец из домашнего петуха, в Instagram рассказала фудблогер с ником mariiam foodblog. Следуя ее рецепту, блюдо получится прозрачным и необычайно вкусным.

Ингредиенты

Петух домашний – 1 шт

Лук – 1 шт

Морковь – 1 шт

Лавровый лист

Соль – 1 ст.л.

Чеснок – 2-3 зуб

Перец

Желатин – 1 уп

Способ приготовления

1.В кастрюлю кладем петушка (можно куриные четвертинки), один лук, одну морковь, заливаем водой чтобы закрывало мясо.

2. Доводим до кипения, добавляем лавровый лист и 1 ст.л. соли.

3. Убавляем огонь так, чтобы жидкость практически не кипела и варим в течение 3-4 часов, постоянно собирая пену. Продолжаем варить до тех пор, пока мясо не начнет отделяться от костей.

4. Достаем мясо разбираем на удобные кусочки.

5. Бульон процеживаем, добавляем перец и соль. Он должен быть немного солоноватым.

6. Добавляем в бульон желатин.

7. Мясо раскладываем по порционным тарелкам и заливаем бульоном.

8. Отправляем в холодильник до полного застывания.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты студня: