Как приготовить вкусный рис в рукаве: рецепт с курицей и овощами
Рассыпчатый рис с мясом и овощами можно очень вкусно приготовить в рукаве. Крупа не будет сухой, а курица получится очень мягкой. Результат вас приятно удивит.
Идея приготовления вкусного риса с мясом и овощами в рукаве опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.
Ингредиенты:
- рис – 150 г
- куриное бедро/филе – 250 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- вода – 300 мл.
- масло – 1-2 ст.л.
- соль, перец, паприка, приправа к плову – по вкусу
Способ приготовления:
1. Рис хорошо промыть до прозрачной воды.
2. Мясо нарезать кусочками.
3. Посолить, добавить специи и масло.
4. Морковь нарезать соломкой, лук – полукольцами, чеснок можно оставить целым.
5. Выложить все в рукав для запекания: рис, мясо, овощи, специи.
6. Залить водой.
7. Завязать рукав и сделать сверху несколько маленьких проколов.
8. Выложить на противень и отправить в духовку при температуре 180°C на 50-60 минут.
9. Достать, аккуратно разрезать рукав и перемешиваем.
