Рассыпчатый рис с мясом и овощами можно очень вкусно приготовить в рукаве. Крупа не будет сухой, а курица получится очень мягкой. Результат вас приятно удивит.

Идея приготовления вкусного риса с мясом и овощами в рукаве опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

рис – 150 г

куриное бедро/филе – 250 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

вода – 300 мл.

масло – 1-2 ст.л.

соль, перец, паприка, приправа к плову – по вкусу

Способ приготовления:

1. Рис хорошо промыть до прозрачной воды.

2. Мясо нарезать кусочками.

3. Посолить, добавить специи и масло.

4. Морковь нарезать соломкой, лук – полукольцами, чеснок можно оставить целым.

5. Выложить все в рукав для запекания: рис, мясо, овощи, специи.

6. Залить водой.

7. Завязать рукав и сделать сверху несколько маленьких проколов.

8. Выложить на противень и отправить в духовку при температуре 180°C на 50-60 минут.

9. Достать, аккуратно разрезать рукав и перемешиваем.

