Как приготовить вкусный рис в рукаве: рецепт с курицей и овощами

Екатерина Ягович
Кулинария
Как приготовить вкусный рис в рукаве: рецепт с курицей и овощами

Рассыпчатый рис с мясом и овощами можно очень вкусно приготовить в рукаве. Крупа не будет сухой, а курица получится очень мягкой. Результат вас приятно удивит.

Идея приготовления вкусного риса с мясом и овощами в рукаве опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Как приготовить вкусный рис в рукаве: рецепт с курицей и овощами

Ингредиенты:

  • рис – 150 г
  • куриное бедро/филе – 250 г
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • вода – 300 мл.
  • масло – 1-2 ст.л.
  • соль, перец, паприка, приправа к плову – по вкусу

Способ приготовления:

Как приготовить вкусный рис в рукаве: рецепт с курицей и овощами

1. Рис хорошо промыть до прозрачной воды.

2. Мясо нарезать кусочками.

Как приготовить вкусный рис в рукаве: рецепт с курицей и овощами

3. Посолить, добавить специи и масло.

Как приготовить вкусный рис в рукаве: рецепт с курицей и овощами

4. Морковь нарезать соломкой, лук – полукольцами, чеснок можно оставить целым.

5. Выложить все в рукав для запекания: рис, мясо, овощи, специи.

Как приготовить вкусный рис в рукаве: рецепт с курицей и овощами

6. Залить водой.

7. Завязать рукав и сделать сверху несколько маленьких проколов.

Как приготовить вкусный рис в рукаве: рецепт с курицей и овощами

8. Выложить на противень и отправить в духовку при температуре 180°C на 50-60 минут.

9. Достать, аккуратно разрезать рукав и перемешиваем.

