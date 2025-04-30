Видео дня
Как приготовить вкусный шашлык из куриных сердечек: удивите родных новым оригинальным блюдом
Куриные сердечки чаще всего используют для тушения и разнообразных салатов. Также из такого продукта можно приготовить очень вкусный и сочный шашлык. Он будет жариться гораздо быстрее, чем классический из свинины, и вам даже не понадобятся шампуры.
Идея приготовления шашлыка из куриных сердечек опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Можно подавать прямо на шпажках.
Ингредиенты:
- куриные сердца
- соль/перец
- лимонный сок
Ингредиенты для соуса:
- йогурт
- укроп
- лимонный сок
- чеснок
- соль/перец
Способ приготовления:
1. Сердца посолить, поперчить по вкусу.
2. Нанизать на шпажки.
3. Жарим на гриле или в аэрогриле.
4. В конце полить лимонный соком.
5. Подавать с йогуртовым соусом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: