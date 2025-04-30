Как приготовить вкусный шашлык из куриных сердечек: удивите родных новым оригинальным блюдом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
786
Как приготовить вкусный шашлык из куриных сердечек: удивите родных новым оригинальным блюдом

Куриные сердечки чаще всего используют для тушения и разнообразных салатов. Также из такого продукта можно приготовить очень вкусный и сочный шашлык. Он будет жариться гораздо быстрее, чем классический из свинины, и вам даже не понадобятся шампуры.

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Идея приготовления шашлыка из куриных сердечек опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич (yuliia.senych) в Instagram. Можно подавать прямо на шпажках.

Как приготовить вкусный шашлык из куриных сердечек: удивите родных новым оригинальным блюдом

Ингредиенты:

  • куриные сердца
  • соль/перец
  • лимонный сок

Ингредиенты для соуса:

  • йогурт
  • укроп
  • лимонный сок
  • чеснок
  • соль/перец

Способ приготовления:

Как приготовить вкусный шашлык из куриных сердечек: удивите родных новым оригинальным блюдом

1. Сердца посолить, поперчить по вкусу.

Как приготовить вкусный шашлык из куриных сердечек: удивите родных новым оригинальным блюдом

2. Нанизать на шпажки.

Как приготовить вкусный шашлык из куриных сердечек: удивите родных новым оригинальным блюдом

3. Жарим на гриле или в аэрогриле.

Как приготовить вкусный шашлык из куриных сердечек: удивите родных новым оригинальным блюдом

4. В конце полить лимонный соком.

5. Подавать с йогуртовым соусом.

Как приготовить вкусный шашлык из куриных сердечек: удивите родных новым оригинальным блюдом

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