Как приготовить вкусный суп с фрикадельками всего за 30 минут: блюдо на любой случай

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,5 т.
Как приготовить вкусный суп с фрикадельками всего за 30 минут: блюдо на любой случай

В морозилке каждой хозяйки всегда есть фарш. Поэтому если нужно быстро что-то приготовить есть – используйте такое мясо для фрикаделек, с которыми можно сделать наваристый и сытный суп. Для такого блюда вам понадобится максимум 30 минут.

Идея приготовления быстрого супа с фрикадельками и сыром опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram. Особый вкус придаст плавленый сыр.

Как приготовить вкусный суп с фрикадельками всего за 30 минут: блюдо на любой случай

Ингредиенты:

  • картофель – 3 шт.
  • зеленый горошек – 100 г
  • лук – 0,5 шт.
  • морковь – 0,5 шт.
  • плавленый сыр – 120 г

Ингредиенты для фрикаделек:

  • фарша – 300 г
  • лук – 0,5 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • сухари – 1 ст.л.
  • соль
  • перец
  • зелень

Способ приготовления:

Как приготовить вкусный суп с фрикадельками всего за 30 минут: блюдо на любой случай

1. К фаршу добавить специи, панировочные сухари, зелень. Хорошо все вымешать.

2. Руками сформировать сразу все фрикадельки.

Как приготовить вкусный суп с фрикадельками всего за 30 минут: блюдо на любой случай

3. Кастрюлю с водой довести до кипения.

Как приготовить вкусный суп с фрикадельками всего за 30 минут: блюдо на любой случай

4. Обжарить измельченные лук и морковь на масле ГХИ.

5. В подсоленную кипящую воду добавить фрикадельки, горох, зажарку и картофель.

Как приготовить вкусный суп с фрикадельками всего за 30 минут: блюдо на любой случай

6. Варить 20 минут.

7. Добавить плавленый сыр и варить еще 10 минут.

Как приготовить вкусный суп с фрикадельками всего за 30 минут: блюдо на любой случай

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