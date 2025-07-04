В морозилке каждой хозяйки всегда есть фарш. Поэтому если нужно быстро что-то приготовить есть – используйте такое мясо для фрикаделек, с которыми можно сделать наваристый и сытный суп. Для такого блюда вам понадобится максимум 30 минут.

Идея приготовления быстрого супа с фрикадельками и сыром опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram. Особый вкус придаст плавленый сыр.

Ингредиенты:

картофель – 3 шт.

зеленый горошек – 100 г

лук – 0,5 шт.

морковь – 0,5 шт.

плавленый сыр – 120 г

Ингредиенты для фрикаделек:

фарша – 300 г

лук – 0,5 шт.

чеснок – 1 зубчик

сухари – 1 ст.л.

соль

перец

зелень

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить специи, панировочные сухари, зелень. Хорошо все вымешать.

2. Руками сформировать сразу все фрикадельки.

3. Кастрюлю с водой довести до кипения.

4. Обжарить измельченные лук и морковь на масле ГХИ.

5. В подсоленную кипящую воду добавить фрикадельки, горох, зажарку и картофель.

6. Варить 20 минут.

7. Добавить плавленый сыр и варить еще 10 минут.

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