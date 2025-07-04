Как приготовить вкусный суп с фрикадельками всего за 30 минут: блюдо на любой случай
В морозилке каждой хозяйки всегда есть фарш. Поэтому если нужно быстро что-то приготовить есть – используйте такое мясо для фрикаделек, с которыми можно сделать наваристый и сытный суп. Для такого блюда вам понадобится максимум 30 минут.
Идея приготовления быстрого супа с фрикадельками и сыром опубликована на странице фудблогера zefirka recipes в Instagram. Особый вкус придаст плавленый сыр.
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт.
- зеленый горошек – 100 г
- лук – 0,5 шт.
- морковь – 0,5 шт.
- плавленый сыр – 120 г
Ингредиенты для фрикаделек:
- фарша – 300 г
- лук – 0,5 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- сухари – 1 ст.л.
- соль
- перец
- зелень
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить специи, панировочные сухари, зелень. Хорошо все вымешать.
2. Руками сформировать сразу все фрикадельки.
3. Кастрюлю с водой довести до кипения.
4. Обжарить измельченные лук и морковь на масле ГХИ.
5. В подсоленную кипящую воду добавить фрикадельки, горох, зажарку и картофель.
6. Варить 20 минут.
7. Добавить плавленый сыр и варить еще 10 минут.
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