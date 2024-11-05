Как приготовить вкусный винегрет: несколько секретов, которые сделают привычное блюдо непревзойденным

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Как приготовить вкусный винегрет: несколько секретов, которые сделают привычное блюдо непревзойденным

Одним из самых популярных салатов в Украине всегда был и остается винегрет. У каждой хозяйки есть собственный рецепт, который любит вся семья.

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Кроме этого, есть несколько секретов, воспользовавшись которыми винегрет станет просто неотразимым. О них в Instagram рассказала фудблогер Валентина Кущ.

Как приготовить вкусный винегрет: несколько секретов, которые сделают привычное блюдо непревзойденным

Секреты приготовления винегрета

1. Овощи нарезаем кубиком, добавляем немного масла и запекаем в духовке в течение 30 минут. Так они приобретут свой максимальный вкус.

Как приготовить вкусный винегрет: несколько секретов, которые сделают привычное блюдо непревзойденным

2. Вместе с ними запекаем зубчики чеснока, которые затем будут добавляться в заправку.

3. Важную роль играют пропорции овощей, используемых для приготовления винегрета. Свеклу, морковь и картофель следует брать в соотношении 3:1:1.

Как приготовить вкусный винегрет: несколько секретов, которые сделают привычное блюдо непревзойденным

4. Огурцы используем соленые. Но еще вкуснее будет, если капуста будет квашеной.

5. Если вы хотите добавить больше осеннего вкуса салата, можно использовать грибы.

Как приготовить вкусный винегрет: несколько секретов, которые сделают привычное блюдо непревзойденным

6. Чтобы усовершенствовать вкус салата, 1/3 часть соленых огурцов можно заменить каперсами.

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