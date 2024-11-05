Одним из самых популярных салатов в Украине всегда был и остается винегрет. У каждой хозяйки есть собственный рецепт, который любит вся семья.

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Кроме этого, есть несколько секретов, воспользовавшись которыми винегрет станет просто неотразимым. О них в Instagram рассказала фудблогер Валентина Кущ.

Секреты приготовления винегрета

1. Овощи нарезаем кубиком, добавляем немного масла и запекаем в духовке в течение 30 минут. Так они приобретут свой максимальный вкус.

2. Вместе с ними запекаем зубчики чеснока, которые затем будут добавляться в заправку.

3. Важную роль играют пропорции овощей, используемых для приготовления винегрета. Свеклу, морковь и картофель следует брать в соотношении 3:1:1.

4. Огурцы используем соленые. Но еще вкуснее будет, если капуста будет квашеной.

5. Если вы хотите добавить больше осеннего вкуса салата, можно использовать грибы.

6. Чтобы усовершенствовать вкус салата, 1/3 часть соленых огурцов можно заменить каперсами.

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