Как приготовить вкусный винегрет: несколько секретов, которые сделают привычное блюдо непревзойденным
Одним из самых популярных салатов в Украине всегда был и остается винегрет. У каждой хозяйки есть собственный рецепт, который любит вся семья.
Кроме этого, есть несколько секретов, воспользовавшись которыми винегрет станет просто неотразимым. О них в Instagram рассказала фудблогер Валентина Кущ.
Секреты приготовления винегрета
1. Овощи нарезаем кубиком, добавляем немного масла и запекаем в духовке в течение 30 минут. Так они приобретут свой максимальный вкус.
2. Вместе с ними запекаем зубчики чеснока, которые затем будут добавляться в заправку.
3. Важную роль играют пропорции овощей, используемых для приготовления винегрета. Свеклу, морковь и картофель следует брать в соотношении 3:1:1.
4. Огурцы используем соленые. Но еще вкуснее будет, если капуста будет квашеной.
5. Если вы хотите добавить больше осеннего вкуса салата, можно использовать грибы.
6. Чтобы усовершенствовать вкус салата, 1/3 часть соленых огурцов можно заменить каперсами.
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