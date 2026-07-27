Высокий бисквит, который хорошо держит форму и остается нежным внутри, можно приготовить даже в домашних условиях. Такой корж получается мягким, воздушным и подходит как для праздничных тортов, так и для простых домашних десертов. Секрет его текстуры заключается в добавлении горячего молока со сливочным маслом. Такой способ приготовления помогает получить влажный и ароматный бисквит без лишних сложностей.

Идея приготовления пышного высокого бисквита на молоке опубликована на странице anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

яйца категории – 6 шт.

мука – 280 г

кукурузный крахмал – 36 г

сахар – 280 г

соль – щепотка

ванильный сахар – 10 г (по желанию можно заменить ванилином или ванильным ароматизатором)

разрыхлитель – 10 г

молоко – 200 мл.

сливочное масло – 100 г

Способ приготовления:

1. Перед началом приготовления необходимо включить духовку и разогреть ее до 180 градусов. Форму диаметром 20 см нужно подготовить заранее. Если используется разъемное кольцо, его следует обернуть снизу фольгой и поставить на противень. Форму смазывать маслом не нужно.

2. В небольшом сотейнике смешать молоко и сливочное масло. Поставить смесь на слабый огонь и нагреть до полного растворения масла.

3. Отдельно взбить яйца с щепоткой соли до образования пышной пены. Постепенно добавить сахар и продолжать взбивать до получения светлой густой массы. В конце добавить ванильный сахар.

4. Если использовать ручной миксер, взбивание может занять около 20 минут, а стационарный миксер справится примерно за 10-15 минут. Яичная масса должна значительно увеличиться в объеме и стать воздушной.

5. Муку, крахмал и разрыхлитель нужно смешать отдельно, а затем постепенно просеять в яичную массу. Перемешивать тесто нужно осторожно силиконовой лопаткой или на самой низкой скорости миксера, чтобы сохранить его воздушность.

6. Затем в тесто в три этапа добавить горячую молочно-масляную смесь. После каждой добавки аккуратно перемешивать лопаткой, чтобы ингредиенты равномерно соединились.

7. Готовое тесто перелить в подготовленную форму и выпекать в духовке примерно 50 минут при температуре 170 градусов. Бисквит лучше ставить на средний уровень духовки.

8. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: если она остается сухой, корж можно доставать. После выпечки бисквита следует дать ему немного остыть, а уже потом вынимать из формы.

9. Такой высокий бисквит на горячем молоке получается нежным, ароматным и хорошо подходит для приготовления домашних тортов. Благодаря простой технологии его легко повторить даже тем, кто только начинает заниматься выпечкой.

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