Яичница – одно из самых популярных блюд на завтрак. Оно простое, питательное и всегда выручает, когда нужно приготовить что-то быстрое. Но не всегда есть время или возможность включать плиту и доставать сковородку. Есть простой способ сделать идеальную яичницу даже без привычных кухонных приборов в микроволновке. Такой вариант не только удобен, но и позволяет избежать лишнего жира, что делает блюдо более легким и полезным.

Редакция FoodOboz расскажет, как можно приготовить яйца без плиты и сковородки.

Для приготовления яичницы в микроволновке понадобится:

одно яйцо

немного масла (оливкового, подсолнечного или сливочного)

миска или кружка, пригодная для микроволновки

бумажное полотенце

Что нужно сделать:

1. Слегка смажьте дно посудины маслом, чтобы яйцо не прилипло.

2. Разбейте яйцо в миску и осторожно проколите желток вилкой – это предотвратит его взрыв во время нагревания.

3. Добавьте щепотку соли и перца по вкусу.

4. Накройте миску бумажным полотенцем – он не даст яйцу разбрызгиваться и поможет сохранить нежную текстуру.

5. Поставьте в микроволновку на полную мощность на 45-60 секунд (в зависимости от модели).

6. После сигнала не спешите открывать – подождите еще минуту, чтобы яйцо дошло до идеальной консистенции.

Полезные советы для лучшего результата

Если хотите получить более сочную яичницу, добавьте чайную ложку воды или молока перед приготовлением. Для ароматного варианта попробуйте посыпать сверху тертым сыром, зеленью или специями. Главное – не передержать блюдо в микроволновке. Если белок стал твердым, уменьшите время приготовления на 10-15 секунд в следующий раз.

