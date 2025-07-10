Иногда нет времени или желания доставать сковородку, разогревать ее, мыть посуду. Но это не значит, что придется отказаться от любимого блюда. Есть очень простой способ приготовить яичницу без лишних хлопот. Он не требует много усилий, но дает хороший результат – яйцо будет равномерно приготовлено, с нежным желтком и легкой корочкой снизу.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить яичницу без плиты и сковородки. Для такого метода вам понадобится мультипечь или фритюрница.

Для приготовления потребуется:

яйцо – 1 шт.

форма или небольшой противень с антипригарным покрытием

немного масла или кусочек масла (можно использовать спрей)

лопатка

Что нужно сделать:

1. Слегка смажьте форму или сбрызните ее маслом.

2. Разбейте туда яйцо.

3. Включите мультипечь на 180 градусов.

4. Готовьте 3 минуты – этого достаточно, если хотите мягкий желток. Если любите, чтобы желток был полностью готов, оставьте еще на минуту.

5. Достаньте яйцо лопаткой – блюдо готово.

Этот способ удобный и быстрый. Яйцо не подгорает, не прилипает, а форма остается чистой. Блюдо получается легким и нежным без лишнего жира. Вечером, когда не хочется долго стоять у плиты, такой вариант особенно уместен.

Также существуют другие методы приготовления яиц без сковородки. Например, в духовке, пароварке или даже в микроволновке. Но именно мультипечь дает стабильный результат и минимум усилий.

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