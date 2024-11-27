Как приготовить яйца пашот без плиты и уксуса: элементарный лайфхак

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Как приготовить яйца пашот без плиты и уксуса: элементарный лайфхак

Главный признак того, что яйцо пашот приготовлено правильно, это цельный белок и растекающийся желток. Для того, чтобы достичь такого эффекта, многие хозяйки используют уксус или марлю. Но есть гораздо более простая технология, для которой вам не понадобится даже плита.

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О том, как приготовить яйцо пашот без плиты и уксуса, рассказала фудблогер Ирина Лазун (iren.lazun) в Instagram. Для такого метода вам понадобится обычная микроволновка.

Как приготовить яйца пашот без плиты и уксуса: элементарный лайфхак

Что понадобится:

  • яйцо
  • вода – 100 мл.
  • соль – 1/2 ч.л.
  • маленькая мисочка или чашка, которую можно поставить в микроволновку

Способ приготовления:

Как приготовить яйца пашот без плиты и уксуса: элементарный лайфхак

1. Налить воду в миску.

2. Добавить соль.

Как приготовить яйца пашот без плиты и уксуса: элементарный лайфхак

3. Тщательно перемешать до растворения.

4. Далее в миску осторожно разбить яйцо (чтобы сохранить цельность желтка), вода должна покрыть яйцо полностью.

Как приготовить яйца пашот без плиты и уксуса: элементарный лайфхак

5. Отправить в микроволновку (мощность должна быть выставлена на 800 Вт) на 1,5-2 минуты.

Как приготовить яйца пашот без плиты и уксуса: элементарный лайфхак

6. Следить за уровнем приготовления.

Как приготовить яйца пашот без плиты и уксуса: элементарный лайфхак

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