Как приготовить яйца пашот без плиты и уксуса: элементарный лайфхак
Главный признак того, что яйцо пашот приготовлено правильно, это цельный белок и растекающийся желток. Для того, чтобы достичь такого эффекта, многие хозяйки используют уксус или марлю. Но есть гораздо более простая технология, для которой вам не понадобится даже плита.
О том, как приготовить яйцо пашот без плиты и уксуса, рассказала фудблогер Ирина Лазун (iren.lazun) в Instagram. Для такого метода вам понадобится обычная микроволновка.
Что понадобится:
- яйцо
- вода – 100 мл.
- соль – 1/2 ч.л.
- маленькая мисочка или чашка, которую можно поставить в микроволновку
Способ приготовления:
1. Налить воду в миску.
2. Добавить соль.
3. Тщательно перемешать до растворения.
4. Далее в миску осторожно разбить яйцо (чтобы сохранить цельность желтка), вода должна покрыть яйцо полностью.
5. Отправить в микроволновку (мощность должна быть выставлена на 800 Вт) на 1,5-2 минуты.
6. Следить за уровнем приготовления.
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