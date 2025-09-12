Яйцо пашот – это универсальное блюдо, которое подают в ресторанах и готовят дома для завтрака или легкого перекуса. Традиционно его делают в кастрюле с кипятком, однако этот процесс часто кажется сложным и отнимает много времени. Но существует более простой способ, благодаря которому можно получить идеальный результат буквально за минуту.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить яйцо пашот без кастрюли и всего за минуту.

Секрет заключается в использовании микроволновки. Для этого не нужны специальные кулинарные навыки или дополнительные устройства. Важно лишь соблюсти несколько условий: брать свежее яйцо комнатной температуры, использовать воду, а время приготовления корректировать в зависимости от мощности микроволновой печи. Если соблюсти эти простые правила, яйцо пашот получится нежным внутри и с равномерно сваренным белком.

Ингредиенты

1 свежее яйцо комнатной температуры

0, 5 стакана воды

щепотка соли

Способ приготовления:

1. В чашку, пригодную для использования в микроволновой печи, налейте полстакана воды.

2. Добавьте щепотку соли и аккуратно разбейте туда яйцо.

3. Поместите чашку в микроволновку и готовьте 45-60 секунд, в зависимости от мощности прибора.

4. После завершения достаньте яйцо ложкой и выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.

5. Затем подавайте на тосте, с овощами или как дополнение к любому блюду.

Этот способ позволяет заменить традиционную варку в кастрюле и значительно экономит время, делая завтрак быстрым и удобным.

