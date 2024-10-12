Иногда так хочется посетить ресторан или кафе и заказать вкусный ужин, а также бокал хорошего вина. Ну а для того, чтобы не испортить впечатление от вечера, следует понимать, какое вино можно заказывать, а от употребления которого лучше воздержаться.

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Как узнать некачественное вино в ресторане или кафе, Mirror рассказал Джонни Инглис, основатель Winedrops.com. Он утверждает, что для этого совсем не нужно обладать такими же знаниями, как у сомелье.

После того, как официант принес к столику вино, следует убедиться, год урожая и виноградник действительно совпадают с тем, что вы заказали. Далее в бокал наливается небольшое количество вина, которое следует понюхать и убедиться, что оно не испорчено. В напитке не должно быть никаких посторонних ароматов или сладостей.

Действительно хорошее вино должно иметь запах мокрого картона. Это свидетельство того, что напиток был хорошо укупорен и правильно хранился. Вино не должно содержать никакого намека на запах уксуса. Его наличие свидетельствует об окислении, происходящем в напитке, а также слишком большом количестве воздуха, которое присутствовало при его хранении.

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