Как сделать дома разрыхлитель для теста: понадобятся подручные ингредиенты
Разрыхлитель – это вещество, используемое при приготовлении для придания продукту рыхлости. Как правило, он используется для приготовления некоторых видов теста и получения изделий с пористой структурой.
Также вместо разрыхлителя можно использовать соду, гашеную уксусом, но эта смесь подходит далеко не для всех блюд, в то время как разрыхлитель является практически универсальным. Как приготовить разрыхлитель дома, в Instagram рассказала фудблогер Ирина Денисенко.
Ингредиенты
- Лимонная кислота
- Сода
- Крахмал
- Мука
Способ приготовления
1. Лимонную кислоту измельчаем в кофемолке до порошкообразного состояния.
2. Добавляем в нее соду, крахмал и муку.
3. Тщательно перемешиваем и перевносим в банку с крышкой.
4. Еще раз хорошо перемешиваем.
5. Храним в темном сухом месте.
Разрыхлитель следует добавлять в тесто только тогда, когда для его приготовления не используются кислые компоненты. Лучше всего подходит для приготовления бисквитов и печенья.
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