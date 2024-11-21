Разрыхлитель – это вещество, используемое при приготовлении для придания продукту рыхлости. Как правило, он используется для приготовления некоторых видов теста и получения изделий с пористой структурой.

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Также вместо разрыхлителя можно использовать соду, гашеную уксусом, но эта смесь подходит далеко не для всех блюд, в то время как разрыхлитель является практически универсальным. Как приготовить разрыхлитель дома, в Instagram рассказала фудблогер Ирина Денисенко.

Ингредиенты

Лимонная кислота

Сода

Крахмал

Мука

Способ приготовления

1. Лимонную кислоту измельчаем в кофемолке до порошкообразного состояния.

2. Добавляем в нее соду, крахмал и муку.

3. Тщательно перемешиваем и перевносим в банку с крышкой.

4. Еще раз хорошо перемешиваем.

5. Храним в темном сухом месте.

Разрыхлитель следует добавлять в тесто только тогда, когда для его приготовления не используются кислые компоненты. Лучше всего подходит для приготовления бисквитов и печенья.

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