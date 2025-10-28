Приготовление голубцов часто отнимает много времени, особенно из-за капусты. Листья нужно отваривать, следить, чтобы не разварились и не порвались, а кухня заполняется паром и запахом. Но есть простой способ обойтись без всего этого – сделать капустные листья мягкими и удобными для заворачивания всего за несколько минут.

Редакция FoodOboz расскажет, как быстро сделать капусту для голубцов мягкой.

Лайфхак с микроволновкой

1. Снимите нужное количество листьев с капусты.

2. Промойте их и слегка обсушите полотенцем.

3. Положите в полиэтиленовый пакет или контейнер, который можно ставить в микроволновую печь.

4. Готовьте 3 минуты на средней мощности.

5. После этого листья будут мягкими, эластичными и не будут рваться. Его можно сразу использовать для голубцов – без варки или пропаривания.

Если нет микроволновки

Мягкие листья можно сделать и без техники. Просто положите кочан капусты в морозильную камеру на 5 часов, а затем оставьте разморозиться при комнатной температуре. Когда капуста оттает, листья станут такими же мягкими и гибкими, как после варки.

