Как сделать капустные листья на голубцы мягкими без пропаривания: вы справитесь всего за 3 минуты
Приготовление голубцов часто отнимает много времени, особенно из-за капусты. Листья нужно отваривать, следить, чтобы не разварились и не порвались, а кухня заполняется паром и запахом. Но есть простой способ обойтись без всего этого – сделать капустные листья мягкими и удобными для заворачивания всего за несколько минут.
Редакция FoodOboz расскажет, как быстро сделать капусту для голубцов мягкой.
Лайфхак с микроволновкой
1. Снимите нужное количество листьев с капусты.
2. Промойте их и слегка обсушите полотенцем.
3. Положите в полиэтиленовый пакет или контейнер, который можно ставить в микроволновую печь.
4. Готовьте 3 минуты на средней мощности.
5. После этого листья будут мягкими, эластичными и не будут рваться. Его можно сразу использовать для голубцов – без варки или пропаривания.
Если нет микроволновки
Мягкие листья можно сделать и без техники. Просто положите кочан капусты в морозильную камеру на 5 часов, а затем оставьте разморозиться при комнатной температуре. Когда капуста оттает, листья станут такими же мягкими и гибкими, как после варки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: