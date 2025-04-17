Как сделать собственноручно формы для пасочек, чтобы не покупать: пошаговая инструкция от звездного шефа

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Как сделать собственноручно формы для пасочек, чтобы не покупать: пошаговая инструкция от звездного шефа

Если вы не успели приобрести формы для паски – их можно сделать своими руками. Это будет даже дешевле. В таком деле вам поможет простая пошаговая инструкция.

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О том, как собственноручно сделать формы для паски, рассказал известный украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram. все очень просто.

Как сделать собственноручно формы для пасочек, чтобы не покупать: пошаговая инструкция от звездного шефа

Что нужно:

  • пергамент
  • ножницы
  • вода и мука для натурального "клея2"
  • фольга (для крепости).

Как сделать:

Как сделать собственноручно формы для пасочек, чтобы не покупать: пошаговая инструкция от звездного шефа

1. Отмерьте высоту формы на пергаменте, нарежьте полоски.

Как сделать собственноручно формы для пасочек, чтобы не покупать: пошаговая инструкция от звездного шефа

2. Нарисуйте круг для дна, согните пергамент и вырежьте.

3. Сварите "клей" из воды и муки до загустения.

Как сделать собственноручно формы для пасочек, чтобы не покупать: пошаговая инструкция от звездного шефа

4. Отрежьте нужную длину пергамента, оставив 2 сантиметра на запас.

5. Склейте края, сделайте небольшой надрез.

Как сделать собственноручно формы для пасочек, чтобы не покупать: пошаговая инструкция от звездного шефа

6. Вложите внутрь кружочек дна, смажьте клеем, накройте вторым кружочком.

Как сделать собственноручно формы для пасочек, чтобы не покупать: пошаговая инструкция от звездного шефа

7. Для надежности можете обмотать форму фольгой.

Как сделать собственноручно формы для пасочек, чтобы не покупать: пошаговая инструкция от звездного шефа

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