Если вы не успели приобрести формы для паски – их можно сделать своими руками. Это будет даже дешевле. В таком деле вам поможет простая пошаговая инструкция.

Видео дня

О том, как собственноручно сделать формы для паски, рассказал известный украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram. все очень просто.

Что нужно:

пергамент

ножницы

вода и мука для натурального "клея2"

фольга (для крепости).

Как сделать:

1. Отмерьте высоту формы на пергаменте, нарежьте полоски.

2. Нарисуйте круг для дна, согните пергамент и вырежьте.

3. Сварите "клей" из воды и муки до загустения.

4. Отрежьте нужную длину пергамента, оставив 2 сантиметра на запас.

5. Склейте края, сделайте небольшой надрез.

6. Вложите внутрь кружочек дна, смажьте клеем, накройте вторым кружочком.

7. Для надежности можете обмотать форму фольгой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: