Заготовка замороженных баклажанов – простой способ сохранить свежесть и полезные свойства овощей на зиму. К тому же, вы сможете делать из такого продукта разнообразные вкусные блюда.

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Поэтому редакция FoodOboz расскажет, как можно заморозить баклажаны на зиму. Это подходит для свежих, жареных и запеченных овощей.

Бланшированные баклажаны

1. Выберите спелые баклажаны без трещин и повреждений, с гладкой кожурой.

2. Нарежьте кружочками, пластинами или кубиками (в зависимости от того, для каких блюд вы их планируете использовать).

3. Посыпьте баклажаны крупной солью, перемешайте и оставьте на 1-2 часа при комнатной температуре. Слейте выделившийся сок, промойте баклажаны под проточной водой и слегка отожмите. Такой лайфхак поможет избавиться от горечи.

4. Вскипятите воду, добавьте нарезанные баклажаны и бланшируйте в течение 3 минут.

5. Откиньте баклажаны на дуршлаг, дайте им остыть, чтобы стекла вода.

6. Разложите баклажаны в контейнеры или пакеты для замораживания.

7. Поместите его в морозильную камеру.

Жареные баклажаны

1. Нарежьте баклажаны кружочками или кубиками, посыпьте солью и оставьте на 1-2 часа для удаления горечи. Промойте и высушите.

3. Обжарьте баклажаны на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла, затем переложите на бумажные полотенца, чтобы впитать лишний жир.

4. Выложите обжаренные баклажаны слоями на противень, каждый слой отделяйте пищевой пленкой или пакетами. Поставьте в морозильную камеру до полного замерзания (приблизительно на 2-3 часа).

5. Замороженные баклажаны переложите в пакеты или контейнеры для хранения.

Печеные баклажаны

1. Промойте баклажаны, обсушите и, по желанию, снимите шкурку.

2. Нарежьте баклажаны и выложите на противень смазанное маслом.

3. Запекайте при 180°C в течение 30 минут до мягкости.

4. Дайте баклажанам остыть и стечь лишнему жиру.

5. Поместите баклажаны в пакеты или контейнеры и заморозьте.

Целые баклажаны

1. Промойте небольшие баклажаны, обсушите. На каждом сделайте несколько проколов вилкой.

2. Выложите на противень и запекайте при 200°C в течение 30 минут.

3. Дайте овощам остыть, снимите кожуру и слегка отожмите, чтобы удалить лишний сок.

4. Распределите пакеты или контейнеры и поместите в морозильную камеру.

Рекомендации по размораживанию

Размораживайте баклажаны постепенно в холодильнике или при комнатной температуре, чтобы сохранить их текстуру. Во избежание размягчения не используйте микроволновку или духовку для размораживания.

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