Яйца – продукты, которые есть практически в рационе каждого. Специалисты утверждают, что полезнее всего яйца именно в вареном виде, когда желток остается жидким.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как сварить идеальные яйца, которые после приготовления будут очень полезными и вкусными.

4 минуты

Вы получите яйцо всмятку, это будет самый полезный вариант приготовления яиц, так как желток будет такого же оттенка, как и в сыром яйце, а при разрезании ножом растечется, как в яйцо пашот!

6 минут

После приготовления в таких яйцах желток будет более плотных по краям, но середина будет жидкой и будет совсем немного растекаться.

8 минут

После такого приготовления желток остается достаточно мягким и на вкус будет очень нежным.

10-12 минут

Такие яйца будут приготовлены однозначно вкрутую. Желток после будет плотным, не жидким.

Совет: яйца после варки нужно переложить в ледяную воду, так скорлупа лучше очистится!

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