Как сварить идеальное яйцо: поминутная инструкция
Яйца – продукты, которые есть практически в рационе каждого. Специалисты утверждают, что полезнее всего яйца именно в вареном виде, когда желток остается жидким.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как сварить идеальные яйца, которые после приготовления будут очень полезными и вкусными.
4 минуты
Вы получите яйцо всмятку, это будет самый полезный вариант приготовления яиц, так как желток будет такого же оттенка, как и в сыром яйце, а при разрезании ножом растечется, как в яйцо пашот!
6 минут
После приготовления в таких яйцах желток будет более плотных по краям, но середина будет жидкой и будет совсем немного растекаться.
8 минут
После такого приготовления желток остается достаточно мягким и на вкус будет очень нежным.
10-12 минут
Такие яйца будут приготовлены однозначно вкрутую. Желток после будет плотным, не жидким.
Совет: яйца после варки нужно переложить в ледяную воду, так скорлупа лучше очистится!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: