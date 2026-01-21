Как сварить рассыпчатый и вкусный рис: пошаговый рецепт
Рис во время приготовления часто склеивается и превращается в один сплошной ком. Все это из-за ошибок во время приготовления продукта. Для идеального результата важно придерживаться четких пропорций и пошаговой технологии.
Идея приготовления рассыпчатого и вкусного риса опубликована на странице фудблогера valya saenko в Instagram.
Ингредиенты:
- рис – 100 г
- вода – 150 г
- сливочное или растительное масло – по желанию
- любимых специй
- соль
расчет – пропорция 1 рис к 1,5 воды пропорция 1 риса к 1,5 воды
Способ приготовления:
1. Сначала рис промыть от грязи 1 раз.
2. В сотейнике довести воду до кипения.
3. Добавить промытый рис к воде.
4. Уменьшить огонь до минимального и добавить по желанию немного сливочного или растительного масла, посолить.
5. Перемешать 1 раз.
6. Накрыть крышкой. Далее не мешать.
7. Варить 10 минут.
8. Через 10 минут выключить огонь, накрыть полотенцем и дать постоять еще 10 минут.
