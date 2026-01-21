Рис во время приготовления часто склеивается и превращается в один сплошной ком. Все это из-за ошибок во время приготовления продукта. Для идеального результата важно придерживаться четких пропорций и пошаговой технологии.

Идея приготовления рассыпчатого и вкусного риса опубликована на странице фудблогера valya saenko в Instagram.

Ингредиенты:

рис – 100 г

вода – 150 г

сливочное или растительное масло – по желанию

любимых специй

соль

расчет – пропорция 1 рис к 1,5 воды пропорция 1 риса к 1,5 воды

Способ приготовления:

1. Сначала рис промыть от грязи 1 раз.

2. В сотейнике довести воду до кипения.

3. Добавить промытый рис к воде.

4. Уменьшить огонь до минимального и добавить по желанию немного сливочного или растительного масла, посолить.

5. Перемешать 1 раз.

6. Накрыть крышкой. Далее не мешать.

7. Варить 10 минут.

8. Через 10 минут выключить огонь, накрыть полотенцем и дать постоять еще 10 минут.

