Как сварить суп, чтобы вермишель не разваривалась: бульон больше не будет мутным

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
123
Как сварить суп, чтобы вермишель не разваривалась: бульон больше не будет мутным

Наваристый суп с вермишелью – любимое блюдо во многих семьях, но часто вместо ароматного бульона получается густая масса, а вермишель полностью разваривается. Проблема не в самих макаронах, а в технологии приготовления. Есть несколько простых правил, которые помогут сохранить вермишель упругой, бульон – прозрачным, а вкус – насыщенным. Такой суп будет выглядеть аппетитно даже на следующий день и останется идеальным дополнением к любому обеду.

Редакция FoodOboz расскажет, как сварить суп с макаронами, чтобы бульон не был мутным.

Как сварить суп, чтобы вермишель не разваривалась: бульон больше не будет мутным

1. Предварительно обжарьте вермишель.

Перед тем как добавлять макароны в суп, слегка подсушите или поджарьте их на сухой сковороде до золотистого цвета. Это простой, но действенный трюк, который уплотняет структуру теста, делает вермишель крепче и придает блюду приятный ореховый аромат. Такой способ особенно хорошо подходит для домашней лапши или тонкой вермишели.

2. Добавляйте вермишель в самом конце

Как сварить суп, чтобы вермишель не разваривалась: бульон больше не будет мутным

Одна из самых распространенных ошибок – бросать макароны в суп слишком рано. Из-за этого они размокают и распадаются. Оптимальный момент – за 5-7 минут до готовности блюда. После этого снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой и дайте супу настояться. Горячая жидкость доготовит вермишель, не превращая ее в кашу.

3. Соблюдайте правильные пропорции.

Как сварить суп, чтобы вермишель не разваривалась: бульон больше не будет мутным

Избыток макарон делает суп слишком густым. Идеальное соотношение – 1 часть вермишели на 8-10 частей бульона. Если вы хотите, чтобы суп оставался жидким даже на следующий день, не увеличивайте количество макарон.

4. Выбирайте качественную вермишель

Как сварить суп, чтобы вермишель не разваривалась: бульон больше не будет мутным

Для супа лучше всего подходит вермишель из твердых сортов пшеницы. Она содержит меньше крахмала, не слипается и не разваривается даже после повторного подогрева. Дешевая лапша из мягких сортов всегда будет терять форму, каким бы идеальным ни был ваш рецепт.

Соблюдение этих простых советов поможет приготовить вкусный суп с вермишелью, который останется прозрачным и аппетитным, а не превратится в густую кашу. Благодаря правильной технологии вы получите легкое, ароматное и домашнее блюдо, которое с удовольствием захочется готовить снова.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты