Вареные яйца – это основа многих завтраков, салатов и перекусов. Но, несмотря на простоту приготовления, результат не всегда радует: белок жидковатый, желток пересушенный, а скорлупа снимается с трудом. Все из-за того, что при варке важна не только продолжительность, но и правильная подготовка, температура воды и момент охлаждения. Один невнимательный шаг и даже свежее яйцо потеряет вкус и вид.

Редакция FoodOboz расскажет о лайфхаках, которые помогут сделать яйца такими, как надо – мягкими, нежными или полностью сваренными, без серого ободка. Важно учесть несколько моментов.

Как выбрать яйца для варки

Свежесть яйца имеет значение. Если планируете приготовить яйцо всмятку или "мешочком", лучше выбирать свежие яйца – в них белок крепко держит форму, хорошо обволакивает желток и не растекается. А вот для яиц вкрутую подойдут те, которые уже полежали 7-10 дней. Их значительно легче очищать от скорлупы, ведь воздушная камера внутри немного увеличивается.

Как варить яйца вкрутую

1. Положите яйца в кастрюлю в один слой.

2. Залейте холодной водой так, чтобы жидкость покрывала их на несколько сантиметров.

3. Добавьте немного соли – это уменьшит риск, что яйцо треснет. Также можно добавить немного уксуса – это поможет белку быстрее свернуться, если скорлупа повредится.

4. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Как только вода закипит – уменьшите огонь и варите:

9 минут – желток схвачен, но еще мягкий и насыщенный по цвету.

10 минут – желток становится полностью твердым.

12 минут – яйцо переваривается, на желтке появляется серый ободок.

Как варить яйца всмятку

1. Вскипятите воду

2. Осторожно опустите в нее яйца комнатной температуры, уменьшите кипение и отсчитывайте:

5 минут – белок сварен, а желток полностью жидкий.

6–7 минут – белок плотный, а желток мягкий, густой, но не твердый – идеально для "мешочка".

Почему важно сразу охладить яйца

После завершения варки воду нужно сразу слить и залить яйца очень холодной водой или переложить в миску со льдом. Это останавливает процесс приготовления и не дает желтку пересохнуть. К тому же, резкий перепад температуры создает между скорлупой и белком небольшое пространство, благодаря чему яйцо легко чистится.

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