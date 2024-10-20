Независимо от того, предпочитаете вы твердые сорта или любите полакомиться сливочными, сыр был и остается одним из самых популярных продуктов в мире. Чтобы полностью насладиться вкусом и видом сыра, его следует уметь правильно выбирать и нарезать.

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Недавно блогер с ником paperbelle в TikTok показала, как нарезать сыр, чтобы получились аккуратные и тоненькие ломтики. Как оказалось, для этого совсем не нужно использовать нож.

Чтобы ломтики сыра выглядели аккуратно и вызывали аппетит, нужно хорошо постараться. Некоторые хозяйки кладут сыр в морозильную камеру до начала его нарезки. Когда продукт немного подмерзнет – нарезают его ножом.

Но теперь все эти манипуляции больше не нужны, ведь с лайфхаком, продемонстрировавшим блоггер, ровные ломтики сыра будут выходить даже без его предварительной заморозки. Для этого понадобится обычная овощечистка. Попробуйте отрезать ломтик сыра и вы будете удивлены, насколько ровным и аккуратным он получится. А толщину ломтиков легко регулировать силой нажатия на овощечистку.

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