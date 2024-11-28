Если вы любите соусы, а особенно с McDonald’s, их очень просто можно приготовить и в домашних условиях. Один из таких – сырный. Для приготовления которого вам понадобится всего лишь два вида сыра.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного сырного соуса, который будет очень нежным и ароматным.

Ингредиенты:

300 г сливок (33%)

100 г плавленого сыра Чеддер

100 г тертой Моцареллы

соль/перец

Способ приготовления:

1. Сливки доведите до кипения, добавьте соль, перец и 2 вида сыра, все перемешайте венчиком.

2. Подайте к столу в горячем виде!

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