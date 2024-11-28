Как в McDonald’s: секреты самого вкусного сырного соуса к картофелю из 3 ингредиентов

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт соуса

Если вы любите соусы, а особенно с McDonald’s, их очень просто можно приготовить и в домашних условиях. Один из таких – сырный. Для приготовления которого вам понадобится всего лишь два вида сыра.

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Как приготовить вкусный соус

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного сырного соуса, который будет очень нежным и ароматным.

Сырный соус

Ингредиенты:

  • 300 г сливок (33%)
  • 100 г плавленого сыра Чеддер
  • 100 г тертой Моцареллы
  • соль/перец

Способ приготовления:

1. Сливки доведите до кипения, добавьте соль, перец и 2 вида сыра, все перемешайте венчиком. 

Ингредиенты для соуса

2. Подайте к столу в горячем виде!

Готовый соус

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