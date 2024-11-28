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Как в McDonald’s: секреты самого вкусного сырного соуса к картофелю из 3 ингредиентов
Если вы любите соусы, а особенно с McDonald’s, их очень просто можно приготовить и в домашних условиях. Один из таких – сырный. Для приготовления которого вам понадобится всего лишь два вида сыра.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного сырного соуса, который будет очень нежным и ароматным.
Ингредиенты:
- 300 г сливок (33%)
- 100 г плавленого сыра Чеддер
- 100 г тертой Моцареллы
- соль/перец
Способ приготовления:
1. Сливки доведите до кипения, добавьте соль, перец и 2 вида сыра, все перемешайте венчиком.
2. Подайте к столу в горячем виде!
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