Запеченный хек – простое блюдо, которое прекрасно подходит для быстрого ужина или легкого обеда. Благодаря маринаду на основе сметаны и горчицы рыба получается нежной внутри и ароматной снаружи. Готовить хек можно как в аэрогриле, так и в обычной духовке – результат будет одинаково удачным. Для рецепта понадобится минимум ингредиентов и совсем немного времени.

Идея приготовления сочного запеченного хека опубликована на странице фудблогера tanysha sidoruk в Instagram.

Ингредиенты:

хек – 3 рыбины

сметана – 3 ст.л.

соевый соус – 1,5 ст.л.

горчица – 1 ст.л.

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

приправа к рыбе – по вкусу

копченая паприка – по вкусу

растительное масло – для смазывания

Способ приготовления:

1. Хек помойте, почистите и удалите все лишнее. Для этого рецепта рыбу лучше оставить целой, не нарезая на куски.

2. Отдельно приготовьте маринад. Смешайте сметану, соевый соус, горчицу, соль, перец, копченую паприку и специи для рыбы.

3. Хорошо натрите хек маринадом со всех сторон и поставьте в холодильник на 1–2 часа. За это время рыба станет более сочной и ароматной.

4. Перед запеканием слегка сбрызните решетку маслом. Саму рыбу также можно немного смазать маслом для красивой корочки.

5. Готовьте хек в аэрогриле или духовке при температуре 180 градусов примерно 20-25 минут. Время запекания зависит от размера рыбы.

6. Подавайте запеченный хек горячим с гарниром на свой вкус. Рыба получается мягкой, сочной и очень ароматной даже без сложных соусов или дополнительных ингредиентов.

