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Как вкусно и необычно приготовить мясо на праздничный стол: вкус дополнит один простой ингредиент
На рождественском и новогоднем столах обязательно должно присутствовать основное блюдо. Хозяйки пытаются удивить родных интересными блюдами, поэтому постоянно ищут новые идеи для их воплощения.
Одной из таких идей в Instagram поделилась фудблогер с ником yuliia_nutritionist. Она рассказала, как вкусно и необычно приготовить мясо на праздничный стол, добавив один интересный ингредиент.
Ингредиенты
- Корейка свиная
- Чернослив
- Моцарелла
- Специи
Способ приготовления
1. Залейте чернослив кипятком.
2. Мясо нарежьте на куски и отбейте каждый. Добавьте соль и перец.
3. Чернослив нарезаем на мелкие куски.
4. Выкладываем чернослив и сыр на отбитый кусочек мяса. Заворачиваем.
5. Выкладываем на противень и ставим в духовку на 25-30 минут при 180 градусах.
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