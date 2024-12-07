На рождественском и новогоднем столах обязательно должно присутствовать основное блюдо. Хозяйки пытаются удивить родных интересными блюдами, поэтому постоянно ищут новые идеи для их воплощения.

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Одной из таких идей в Instagram поделилась фудблогер с ником yuliia_nutritionist. Она рассказала, как вкусно и необычно приготовить мясо на праздничный стол, добавив один интересный ингредиент.

Ингредиенты

Корейка свиная

Чернослив

Моцарелла

Специи

Способ приготовления

1. Залейте чернослив кипятком.

2. Мясо нарежьте на куски и отбейте каждый. Добавьте соль и перец.

3. Чернослив нарезаем на мелкие куски.

4. Выкладываем чернослив и сыр на отбитый кусочек мяса. Заворачиваем.

5. Выкладываем на противень и ставим в духовку на 25-30 минут при 180 градусах.

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