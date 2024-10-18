Как вкусно и оригинально приготовить филе любой рыбы: рецепт полезного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Рыба – тот продукт, который должен быть в рационе каждого, к тому же рыбу лучше всего запекать, тушить, варить, но не жарить. Еще очень вкусно будет готовить рыбу с соусами!

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Как вкусно приготовить рыбу

Редакция FoodOboz делится рецептом, который подойдет для приготовления любой рыбы, со специями и сметаной. 

Филе рыбы

Ингредиенты: 

  • Филе рыбы (минтай, судак, треска, телапия на выбор) – 400 г
  • Лук – 200 г
  • Сметана – 300 г
  • Соль, перец, растительное масло

Способ приготовления: 

1️. Лук нарежьте полукольцами и жарьте до готовности на растительном масле.

Жареный лук

2️. Добавьте к луку кусочки рыбы и жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны.

Сметана для блюда

3️. Добавьте сметану, соль, перец и тушите на медленном огне под крышкой 15 минут.

При подаче посыпаем зеленью!

Готовое блюдо

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