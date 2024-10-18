Рыба – тот продукт, который должен быть в рационе каждого, к тому же рыбу лучше всего запекать, тушить, варить, но не жарить. Еще очень вкусно будет готовить рыбу с соусами!

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Редакция FoodOboz делится рецептом, который подойдет для приготовления любой рыбы, со специями и сметаной.

Ингредиенты:

Филе рыбы (минтай, судак, треска, телапия на выбор) – 400 г

Лук – 200 г

Сметана – 300 г

Соль, перец, растительное масло

Способ приготовления:

1️. Лук нарежьте полукольцами и жарьте до готовности на растительном масле.

2️. Добавьте к луку кусочки рыбы и жарьте по 2-3 минуты с каждой стороны.

3️. Добавьте сметану, соль, перец и тушите на медленном огне под крышкой 15 минут.

При подаче посыпаем зеленью!

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