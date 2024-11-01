Как вкусно приготовить рыбу

Рыба – лучший продукт для приготовления вкусных блюд для обеда, ужина. К тому же рыба отлично сочетается со всеми овощами, зеленью, цитрусовыми.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы со сливочным маслом и специями.

Ингредиенты:

4 филе белой морской рыбы

50 г масла

60 мл сливок

пару зубчиков чеснока

1 ст.л горчицы

сок половины лимона

половина мелко рубленой маленькой луковицы

соль, перец

слайсы лимона для подачи

рубленая петрушка

Способ приготовления:

1. Филе минтая просушите бумажными салфетками, чтобы убрать лишнюю влагу, солим, перчим и выкладываем в форму для запекания.

2. В отдельную емкость добавьте масло, сливки, горчицу, лимонный сок, давленый чеснок, мелко рубленый лук. Ставим в микроволновку на минуту. Перемешиваем и ставим еще на минутку. Учтите, что емкость должна быть заполнена наполовину, чтобы пена, которая может образоваться, не пошла через край. Можно прогреть смесь на плите примерно минуту после закипания, постоянно помешивая.

3. Заливаем массой рыбу равномерно и отправляем в хорошо разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

Перед подачей посыпаем петрушкой и дополняем слайсами лимона!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: