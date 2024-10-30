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Как вкусно и правильно запечь рыбу, чтобы она оставалась полезной: рецепт блюда для ужина
Рыбу, по мнению экспертов, нужно есть 2-3 раза в неделю и лучше всего – в запеченном виде. Для того, чтобы филе было сочным и мягким, обязательно готовьте рыбу в маринаде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы, на луковой подушке и с вкусным маринадом.
Ингредиенты:
- Масло – 50 мл
- Чеснок – 2 зуб.
- Специи для рыбы
- Рыба
- Лук
Способ приготовления:
1. Рыбу почистите, сделайте надрезы, чтобы рыба хорошо пропиталась и приготовилась.
2. Соус: смешайте масло, чеснок тертый и специи. Полейте рыбу.
3. Делаем подушку из лука, сверху положите рыбу, и готовьте в духовке 30 минут при 180 С.
Растопите сливочное масло и смазать готовую рыбу!
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