Рыбу, по мнению экспертов, нужно есть 2-3 раза в неделю и лучше всего – в запеченном виде. Для того, чтобы филе было сочным и мягким, обязательно готовьте рыбу в маринаде.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы, на луковой подушке и с вкусным маринадом.

Ингредиенты:

Масло – 50 мл

Чеснок – 2 зуб.

Специи для рыбы

Рыба

Лук

Способ приготовления:

1. Рыбу почистите, сделайте надрезы, чтобы рыба хорошо пропиталась и приготовилась.

2. Соус: смешайте масло, чеснок тертый и специи. Полейте рыбу.

3. Делаем подушку из лука, сверху положите рыбу, и готовьте в духовке 30 минут при 180 С.

Растопите сливочное масло и смазать готовую рыбу!

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