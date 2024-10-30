Как вкусно и правильно запечь рыбу, чтобы она оставалась полезной: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Как вкусно и правильно запечь рыбу, чтобы она оставалась полезной: рецепт блюда для ужина

Рыбу, по мнению экспертов, нужно есть 2-3 раза в неделю и лучше всего – в запеченном виде. Для того, чтобы филе было сочным и мягким, обязательно готовьте рыбу в маринаде.

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Как вкусно запечь рыбу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы, на луковой подушке и с вкусным маринадом.

Рецепт рыбы

Ингредиенты:

  • Масло – 50 мл
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Специи для рыбы
  • Рыба
  • Лук

Способ приготовления:

1. Рыбу почистите, сделайте надрезы, чтобы рыба хорошо пропиталась и приготовилась.

Рыба для запекания

2. Соус: смешайте масло, чеснок тертый и специи. Полейте рыбу.

Соус для рыбы

3. Делаем подушку из лука, сверху положите рыбу, и готовьте в духовке 30 минут при 180 С.

Сколько запекать рыбу

Растопите сливочное масло и смазать готовую рыбу!

Готовая рыба

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