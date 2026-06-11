В сезон молодых кабачков хочется готовить простые и быстрые блюда, которые не требуют много времени. Один из самых удачных вариантов для ужина – тушеные кабачки с овощами и плавленым сыром. Блюдо получается нежным, ароматным и прекрасно сочетается с картофельным пюре, рисом или просто свежим хлебом. Для приготовления понадобятся доступные продукты, которые легко найти в любом магазине. Именно поэтому этот рецепт пригодится на каждый день.

Идея приготовления вкусных тушеных кабачков на ужин опубликована на странице фудблогера makarchuk food в Instagram.

Ингредиенты:

лук репчатый – 1 шт.

морковь – 1 шт.

болгарский перец – 1 шт.

помидор – 1 штука

кабачки – 2 штуки

плавленый сыр – 180 г

масло или смалец – 50 мл. или 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

любимые специи – 1 ч.л.

чеснок – по вкусу

свежая зелень – по вкусу

вода – 50 мл. по желанию

Способ приготовления:

1. Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке или нарежьте тонкой соломкой.

2. Разогрейте на сковородке растительное масло или смалец.

3. Выложите лук и морковь и обжаривайте несколько минут до мягкости.

4. Добавьте нарезанный болгарский перец и готовьте еще 2-3 минуты.

5. Помидор нарежьте кубиками и добавьте к овощам.

6. Перемешайте и оставьте на небольшом огне еще на несколько минут.

7. Кабачки нарежьте средними кусочками и выложите на сковородку. По желанию влейте немного воды.

8. Накройте крышкой и тушите овощи 5-7 минут, пока кабачки станут мягкими.

9. Добавьте плавленый сыр, соль, специи и измельченный чеснок.

10. Хорошо перемешайте, чтобы сыр равномерно распределился по блюду.

11. Готовьте еще несколько минут под крышкой до образования нежного сливочного соуса.

12. Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: