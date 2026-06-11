Как вкусно потушить кабачки на сковородке: идеальный рецепт для ужина

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
189
Как вкусно потушить кабачки на сковородке: идеальный рецепт для ужина
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В сезон молодых кабачков хочется готовить простые и быстрые блюда, которые не требуют много времени. Один из самых удачных вариантов для ужина – тушеные кабачки с овощами и плавленым сыром. Блюдо получается нежным, ароматным и прекрасно сочетается с картофельным пюре, рисом или просто свежим хлебом. Для приготовления понадобятся доступные продукты, которые легко найти в любом магазине. Именно поэтому этот рецепт пригодится на каждый день.

Идея приготовления вкусных тушеных кабачков на ужин опубликована на странице фудблогера makarchuk food в Instagram.

Как вкусно потушить кабачки на сковородке: идеальный рецепт для ужина

Ингредиенты:

  • лук репчатый – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • помидор – 1 штука
  • кабачки – 2 штуки
  • плавленый сыр – 180 г
  • масло или смалец – 50 мл. или 1 ст.л.
  • соль – 1 ч.л.
  • любимые специи – 1 ч.л.
  • чеснок – по вкусу
  • свежая зелень – по вкусу
  • вода – 50 мл. по желанию

Способ приготовления:

Как вкусно потушить кабачки на сковородке: идеальный рецепт для ужина

1. Лук мелко нарежьте, а морковь натрите на терке или нарежьте тонкой соломкой.

2. Разогрейте на сковородке растительное масло или смалец.

3. Выложите лук и морковь и обжаривайте несколько минут до мягкости.

Как вкусно потушить кабачки на сковородке: идеальный рецепт для ужина

4. Добавьте нарезанный болгарский перец и готовьте еще 2-3 минуты.

5. Помидор нарежьте кубиками и добавьте к овощам.

6. Перемешайте и оставьте на небольшом огне еще на несколько минут.

7. Кабачки нарежьте средними кусочками и выложите на сковородку. По желанию влейте немного воды.

Как вкусно потушить кабачки на сковородке: идеальный рецепт для ужина

8. Накройте крышкой и тушите овощи 5-7 минут, пока кабачки станут мягкими.

9. Добавьте плавленый сыр, соль, специи и измельченный чеснок.

10. Хорошо перемешайте, чтобы сыр равномерно распределился по блюду.

Как вкусно потушить кабачки на сковородке: идеальный рецепт для ужина

11. Готовьте еще несколько минут под крышкой до образования нежного сливочного соуса.

12. Перед подачей посыпьте блюдо свежей зеленью.

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