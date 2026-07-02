Как вкусно потушить кабачки: простой рецепт на сковороде
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В сезон кабачков хочется готовить простые блюда, которые не требуют много времени. Один из лучших вариантов – ароматное овощное рагу на сковороде. Оно получается нежным, сочным и прекрасно подходит как для обеда, так и для ужина. По желанию в блюдо можно добавить колбаски, а плавленый сыр сделает вкус ещё более насыщенным.
Идея приготовления вкусных тушеных кабачков на сковороде опубликована на странице haidukova recipes в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачки – 2 средних
- помидоры – 2 шт.
- болгарский перец – 1/2 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- колбаски – 2 шт. (по желанию)
- плавленый сырок – 1 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- свежая зелень – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Лук и морковь очистите, нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на небольшом количестве масла примерно 5 минут.
2. Если используете колбаски, нарежьте их кружочками или кубиками, добавьте вместе с нарезанным болгарским перцем к овощам и готовьте ещё около 5 минут.
3. Помидоры залейте кипятком на 2–3 минуты, после чего снимите кожицу и нарежьте кубиками.
4. Кабачки также нарежьте кубиками среднего размера.
5. Добавьте кабачки и помидоры в сковороду. Посолите, поперчите и тушите без крышки примерно 15 минут, периодически помешивая.
6. Когда кабачки станут мягкими, добавьте натертый или мелко нарезанный чеснок и плавленый сырок.
7. Хорошо перемешайте, накройте сковороду крышкой и оставьте еще на 2 минуты, чтобы сыр полностью растаял и придал соусу кремообразную консистенцию.
8. Перед подачей посыпьте блюдо свежей рубленной зеленью.
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