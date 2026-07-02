В сезон кабачков хочется готовить простые блюда, которые не требуют много времени. Один из лучших вариантов – ароматное овощное рагу на сковороде. Оно получается нежным, сочным и прекрасно подходит как для обеда, так и для ужина. По желанию в блюдо можно добавить колбаски, а плавленый сыр сделает вкус ещё более насыщенным.

Идея приготовления вкусных тушеных кабачков на сковороде опубликована на странице haidukova recipes в Instagram.

Ингредиенты:

кабачки – 2 средних

помидоры – 2 шт.

болгарский перец – 1/2 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

колбаски – 2 шт. (по желанию)

плавленый сырок – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

свежая зелень – по вкусу

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Лук и морковь очистите, нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на небольшом количестве масла примерно 5 минут.

2. Если используете колбаски, нарежьте их кружочками или кубиками, добавьте вместе с нарезанным болгарским перцем к овощам и готовьте ещё около 5 минут.

3. Помидоры залейте кипятком на 2–3 минуты, после чего снимите кожицу и нарежьте кубиками.

4. Кабачки также нарежьте кубиками среднего размера.

5. Добавьте кабачки и помидоры в сковороду. Посолите, поперчите и тушите без крышки примерно 15 минут, периодически помешивая.

6. Когда кабачки станут мягкими, добавьте натертый или мелко нарезанный чеснок и плавленый сырок.

7. Хорошо перемешайте, накройте сковороду крышкой и оставьте еще на 2 минуты, чтобы сыр полностью растаял и придал соусу кремообразную консистенцию.

8. Перед подачей посыпьте блюдо свежей рубленной зеленью.

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