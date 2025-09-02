Сочный болгарский перец можно очень вкусно приготовить просто на сковородке. Протушите овощ в сметане с добавлением различных овощей. Также стоит не забыть о свежей зелени.

Идея приготовления запеченных перцев, тушеных в сметане, опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

перец – 10 шт.

лук – 1 шт.

помидоры – 1 шт.

сметана – 150-200 г 15-20%

соль, перец

чеснок, зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Промытые перцы выложить на противень застеленный пергаментом.

2. Поставить в духовку и запекать при температуре 200 градусов режим конвекция до подпалин (по времени это займет 20-30 минут).

3. Переложить перцы в тарелку.

4. Накрыть крышкой или пищевой пленкой и оставить охлаждаться.

5. Почистить от кожуры и семян.

6. На разогретом масле обжарить до мягкости лук, добавить томаты и обжарить все вместе не более 2-3 минут.

7. Добавить перец, сметану, чеснок, специи.

8. Перемешать, довести до кипения и тушить на медленном огне еще несколько минут.

9. В конце щедро посыпать свежей зеленью.

