Как вкусно потушить перец на сковородке: со сметаной, чесноком и зеленью
Сочный болгарский перец можно очень вкусно приготовить просто на сковородке. Протушите овощ в сметане с добавлением различных овощей. Также стоит не забыть о свежей зелени.
Идея приготовления запеченных перцев, тушеных в сметане, опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- перец – 10 шт.
- лук – 1 шт.
- помидоры – 1 шт.
- сметана – 150-200 г 15-20%
- соль, перец
- чеснок, зелень – по желанию
Способ приготовления:
1. Промытые перцы выложить на противень застеленный пергаментом.
2. Поставить в духовку и запекать при температуре 200 градусов режим конвекция до подпалин (по времени это займет 20-30 минут).
3. Переложить перцы в тарелку.
4. Накрыть крышкой или пищевой пленкой и оставить охлаждаться.
5. Почистить от кожуры и семян.
6. На разогретом масле обжарить до мягкости лук, добавить томаты и обжарить все вместе не более 2-3 минут.
7. Добавить перец, сметану, чеснок, специи.
8. Перемешать, довести до кипения и тушить на медленном огне еще несколько минут.
9. В конце щедро посыпать свежей зеленью.
