Как вкусно потушить перцы на ужин: добавьте много сметаны
Отличным вариантом ужина станет тушеный перец в сметане. Именно сейчас продолжается сезон плодов, которые понадобятся для блюда, поэтому успейте приготовить уже этой осенью. Можно есть с разным мясом или просто с хлебом.
Идея приготовления перцев в сметане на ужин опубликована на странице фудблогера with anna в Instagram.
Ингредиенты:
- сладкий перец – 1 кг.
- лук – 1 шт. (крупный)
- помидор – 1 шт. (крупный)
- сметана – 200 г
- соль, копченая паприка, сухой чеснок – по вкусу.
- зелень – по вкусу
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Перец помыть и выложить на противень, запекать 20-30 минут на режиме конвекции.
2. Выложить перец в емкость, накрыть пленкой.
3. Оставить на 15 минут.
4. Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле.
5. Добавить помидоры порезанные квадратиком, и готовить до мягкости.
6. С перца снять кожицу, вынуть семена, нарезать на полоски.
7. Добавить перец в сковородку.
8. Добавить сметану и специи.
9. Тушить несколько минут, выключить.
10. Добавить зелень и подавать.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: