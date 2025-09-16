Отличным вариантом ужина станет тушеный перец в сметане. Именно сейчас продолжается сезон плодов, которые понадобятся для блюда, поэтому успейте приготовить уже этой осенью. Можно есть с разным мясом или просто с хлебом.

Идея приготовления перцев в сметане на ужин опубликована на странице фудблогера with anna в Instagram.

Ингредиенты:

сладкий перец – 1 кг.

лук – 1 шт. (крупный)

помидор – 1 шт. (крупный)

сметана – 200 г

соль, копченая паприка, сухой чеснок – по вкусу.

зелень – по вкусу

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Перец помыть и выложить на противень, запекать 20-30 минут на режиме конвекции.

2. Выложить перец в емкость, накрыть пленкой.

3. Оставить на 15 минут.

4. Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле.

5. Добавить помидоры порезанные квадратиком, и готовить до мягкости.

6. С перца снять кожицу, вынуть семена, нарезать на полоски.

7. Добавить перец в сковородку.

8. Добавить сметану и специи.

9. Тушить несколько минут, выключить.

10. Добавить зелень и подавать.

