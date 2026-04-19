Рыба с овощами – это простое, но одновременно очень вкусное блюдо, которое идеально подходит для домашнего обеда или ужина. Благодаря тушению ингредиенты хорошо сочетаются между собой, образуя нежный соус и насыщенный аромат. Такой рецепт не требует сложных техник и доступен даже для начинающих. Особенно удачно блюдо подходит в сочетании с картофельным пюре или другими гарнирами.

Ингредиенты:

рыба (филе или кусочки, например треска) – 500 г

лук – 1 шт.

перец сладкий – 1 шт.

помидоры черри – 10 шт.

морковь – 1 шт.

томатная паста – 1 ст.л.

сметана – 3 ст.л.

мука – 2-3 ст.л.

соль – по вкусу

масло – для жарки

вода – по необходимости

Способ приготовления:

1. Сделать подготовку рыбы: нарезать на порционные кусочки, посолить, обвалять в муке и обжарить на разогретом масле до румяной корочки.

2. Отложить в отдельную миску.

3. Сделать овощную основу: нарезать лук полукольцами и обжарить до мягкости, добавить натертую морковь и готовить еще несколько минут.

4. Сделать тушение овощей: добавить нарезанный сладкий перец и помидоры черри, разрезанные на четвертинки, тушить до мягкости.

5. Сделать соус: добавить к овощам сметану и томатную пасту, хорошо перемешать до однородной консистенции.

6. Сделать сборку блюда: в кастрюлю или глубокую сковороду выложить слоями рыбу и овощи.

7. Сделать финальное тушение: накрыть крышкой и готовить на слабом огне примерно 30 минут, при необходимости добавить немного воды.

