Как вкусно потушить рыбу с овощами: идеально к картофелю
Рыба с овощами – это простое, но одновременно очень вкусное блюдо, которое идеально подходит для домашнего обеда или ужина. Благодаря тушению ингредиенты хорошо сочетаются между собой, образуя нежный соус и насыщенный аромат. Такой рецепт не требует сложных техник и доступен даже для начинающих. Особенно удачно блюдо подходит в сочетании с картофельным пюре или другими гарнирами.
Ингредиенты:
- рыба (филе или кусочки, например треска) – 500 г
- лук – 1 шт.
- перец сладкий – 1 шт.
- помидоры черри – 10 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатная паста – 1 ст.л.
- сметана – 3 ст.л.
- мука – 2-3 ст.л.
- соль – по вкусу
- масло – для жарки
- вода – по необходимости
Способ приготовления:
1. Сделать подготовку рыбы: нарезать на порционные кусочки, посолить, обвалять в муке и обжарить на разогретом масле до румяной корочки.
2. Отложить в отдельную миску.
3. Сделать овощную основу: нарезать лук полукольцами и обжарить до мягкости, добавить натертую морковь и готовить еще несколько минут.
4. Сделать тушение овощей: добавить нарезанный сладкий перец и помидоры черри, разрезанные на четвертинки, тушить до мягкости.
5. Сделать соус: добавить к овощам сметану и томатную пасту, хорошо перемешать до однородной консистенции.
6. Сделать сборку блюда: в кастрюлю или глубокую сковороду выложить слоями рыбу и овощи.
7. Сделать финальное тушение: накрыть крышкой и готовить на слабом огне примерно 30 минут, при необходимости добавить немного воды.
