Свинина, тушеная в нежном соусе, – простой вариант для сытного ужина, который хорошо сочетается с картофелем в любом виде. Блюдо готовится без сложных ингредиентов, а процесс не отнимает много времени. Такой рецепт пригодится, когда нужно быстро приготовить мясо так, чтобы оно осталось сочным и мягким. Благодаря сметанно-горчичному соусу свинина имеет насыщенный вкус и приятную текстуру. Это универсальная основа для повседневного меню, которая подходит как для семейного ужина, так и для выходного дня.

Идея приготовления вкусной тушеной свинины на ужин к картофелю опубликована на странице фудблогера tsukatnata в Instagram.

Ингредиенты:

свинина – 700 г (ошеек или лопатка)Лук – 2 шт.

горчица – 1 ст.л.

сметана – 3 ст.л.

вода – 150 мл.

специи – соль, перец, лавровый лист

Способ приготовления:

1. Нарежьте свинину средними кусочками и обжарьте на разогретой сковороде до румяной корочки. Это поможет сохранить сочность в середине.

2. Добавьте нарезанный лук и обжаривайте еще примерно минуту, чтобы он отдал аромат.

3. После этого влейте воду, накройте крышкой и тушите на небольшом огне около 40 минут. За это время мясо станет мягким и наберет вкус.

В конце добавьте сметану, горчицу, соль, перец и лавровый лист.

4. Хорошо перемешайте и тушите еще 10 минут, чтобы соус стал более густым и ароматным.

5. Тушеная свинина в сметанно-горчичном соусе прекрасно сочетается с картофельным пюре, запеченным или тушеным картофелем. Это базовый рецепт, который легко адаптировать под собственные вкусы и дополнять любимыми специями.

