Как вкусно пожарить обычные кабачки, чтобы они не были жирными и не горели: делимся оригинальным рецептом
Кабачки – лучший овощ для приготовления разных вкусных и полезных блюд, их даже можно просто пожарить и это уже будет вкусно. Но, стоит отметить, что готовить их можно как в кляре, так и без – добавив просто муку и воду.
Редакция FoodOboz делится рецептом и секретами приготовления очень вкусных жареных кабачков.
Ингредиенты:
- кабачок
- специи
- мука
- вода
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте кольцами, посолите, добавьте специи.
2. Обмокните каждый в муку, далее в воду и жарьте.
Кабачки будут очень мягкими, при этом с приятной корочкой!
