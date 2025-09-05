Кабачки – лучший овощ для приготовления разных вкусных и полезных блюд, их даже можно просто пожарить и это уже будет вкусно. Но, стоит отметить, что готовить их можно как в кляре, так и без – добавив просто муку и воду.

Редакция FoodOboz делится рецептом и секретами приготовления очень вкусных жареных кабачков.

Ингредиенты:

кабачок

специи

мука

вода

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кольцами, посолите, добавьте специи.

2. Обмокните каждый в муку, далее в воду и жарьте.

Кабачки будут очень мягкими, при этом с приятной корочкой!

