Как вкусно пожарить обычные кабачки, чтобы они не были жирными и не горели: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
60
Кабачки – лучший овощ для приготовления разных вкусных и полезных блюд, их даже можно просто пожарить и это уже будет вкусно. Но, стоит отметить, что готовить их можно как в кляре, так и без – добавив просто муку и воду.

Кабачки для приготовления блюд

Редакция FoodOboz делится рецептом и секретами приготовления очень вкусных жареных кабачков.

Жареные кабачки по-новому

Ингредиенты:

  • кабачок
  • специи 
  • мука
  • вода

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кольцами, посолите, добавьте специи.

2. Обмокните каждый в муку, далее в воду и жарьте.

Как пожарить кабачки

Кабачки будут очень мягкими, при этом с приятной корочкой!

Готовые кабачки

