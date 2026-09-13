Как вкусно приготовить баклажаны на зиму: с помидорами и болгарским перцем

Баклажаны хорошо сочетаются с помидорами, сладким перцем и чесноком, поэтому из них можно приготовить сытную закуску на холодный сезон. Овощи варятся в густой ароматной смеси, а затем в горячем виде раскладываются в банки. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а остроту можно легко регулировать по своему вкусу.

Идея приготовления пикантных маринованных баклажанов на зиму опубликована на странице ukrainska hospodynia в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 кг.

болгарский перец – 1 кг.

помидоры – 1,5 кг.

чеснок – 2 крупные головки

перец чили – 2-3 шт. или по вкусу

чёрный молотый перец – 1 ч.л.

сахар – 150 г

растительное масло – 100 мл.

уксус 9% – 75 мл.

соль – 2 ст.л. для баклажанов и 1 ст.л. для маринада

Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить баклажаны. Овощи необходимо помыть и нарезать кружочками толщиной примерно 2-3 см. Тонче их нарезать не стоит, так как при дальнейшем приготовлении кусочки могут потерять форму.

2. Нарезанные баклажаны нужно посыпать 2 столовыми ложками соли, хорошо перемешать и оставить примерно на 30 минут. После этого овощи необходимо промыть под проточной водой и хорошо отжать.

3. Тем временем нужно приготовить овощную основу. Помидоры, красный болгарский перец, очищенный чеснок и перец чили необходимо измельчить с помощью мясорубки или блендера.

4. Полученную массу нужно перелить в кастрюлю с толстым дном.

5. В овощную смесь следует добавить сахар, 1 столовую ложку соли, черный молотый перец, растительное масло и уксус. Все нужно хорошо перемешать.

6. Подготовленные баклажаны необходимо переложить в кастрюлю с маринадом и поставить на огонь. Когда смесь закипит, нужно уменьшить огонь и варить овощи примерно 15–20 минут. Во время приготовления баклажаны следует осторожно перемешивать, чтобы они не разварились.

7. Готовую горячую закуску нужно сразу разложить по заранее стерилизованным банкам и герметично закатать. Банки оставляют до остывания, после чего убирают на хранение.

8. Такие баклажаны на зиму получаются насыщенными по вкусу и хорошо сочетаются с различными домашними блюдами. Количество перца чили можно варьировать, если хочется сделать заготовку более или менее острой.

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