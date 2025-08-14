Как вкусно приготовить брокколи, чтобы овощ оставался полезным: делимся рецептом
Брокколи и рыба – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, а также салатов, запеканок. Еще брокколи можно очень вкусно запечь, стушить с овощами и даже замариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой и вкусной запеканки из брокколи, с красной рыбой и сыром.
Ингредиенты:
- брокколи
- 250 г. филе лосося
- 3 яйца
- 100 мл. сливок 15%
- соль
- прованские травы
- 80 г. сыра
Способ приготовления:
1. Брокколи моем и делим на соцветия, отправляем в кипящую воду на 3 минуты. После перекладываем в форму для запекания.
2. Рыбу нарезаем на небольшие кусочки и перекладываем к брокколи.
3. Для заливки: к яйцам добавляем сливки, соль, прованские травы и все хорошо перемешиваем.
4. Заливаем рыбку и брокколи заливкой, сверху затираем сыром. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: