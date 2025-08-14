Как вкусно приготовить брокколи, чтобы овощ оставался полезным: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
144
Как вкусно приготовить брокколи, чтобы овощ оставался полезным: делимся рецептом

Брокколи и рыба – идеальное сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, а также салатов, запеканок. Еще брокколи можно очень вкусно запечь, стушить с овощами и даже замариновать.

Что приготовить из брокколи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень легкой и вкусной запеканки из брокколи, с красной рыбой и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • брокколи
  • 250 г. филе лосося
  • 3 яйца
  • 100 мл. сливок 15%
  • соль
  • прованские травы
  • 80 г. сыра

Способ приготовления:

1. Брокколи моем и делим на соцветия, отправляем в кипящую воду на 3 минуты. После перекладываем в форму для запекания.

Сколько варить брокколи

2. Рыбу нарезаем на небольшие кусочки и перекладываем к брокколи.

Рыба для блюда

3. Для заливки: к яйцам добавляем сливки, соль, прованские травы и все хорошо перемешиваем.

Сколько готовить запеканку

4. Заливаем рыбку и брокколи заливкой, сверху затираем сыром. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут.

Готовая запеканка

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродуктырыбаовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты