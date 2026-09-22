Как вкусно приготовить булгур на сковороде: рецепт без заморочки
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Булгур с овощами на сковороде можно приготовить без сложной подготовки и большого количества посуды. Крупа хорошо сочетается с морковью, луком, кукурузой и зеленым горошком. Такой гарнир можно подать к запечённому мясу или рыбе, а можно есть как отдельное блюдо. Весь процесс приготовления занимает около 20 минут.
Идея приготовления вкусного булгура на сковороде опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.
Ингредиенты:
- булгур – 1 стакан
- горячая вода – 2,5 стакана
- лук – 1 шт.
- морковь – 200 г
- консервированная или замороженная кукуруза – 200 г
- зеленый горошек – 200 г
- сливочное масло или масло гхи – для жарки
- сушеный чеснок – по вкусу
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук очистите и нарежьте небольшими кусочками. Морковь очистите и натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой.
2. Разогрейте сковороду, добавьте немного сливочного масла или масла гхи. Выложите лук и морковь и обжаривайте несколько минут на среднем огне, периодически помешивая. Овощи должны стать мягкими, но не пережариться.
3. Булгур промойте под холодной водой и добавьте в сковороду. Посолите, всыпьте сухой чеснок и хорошо перемешайте все ингредиенты. Прогрейте крупу вместе с овощами в течение минуты, чтобы она впитала их аромат.
4. После этого влейте 2,5 стакана горячей воды. Перемешайте, накройте сковороду крышкой и оставьте булгур готовиться на небольшом огне примерно на 15 минут. За это время крупа должна впитать воду и стать мягкой.
5. Когда булгур будет почти готов, добавьте зеленый горошек и кукурузу. Если вы используете замороженный горошек, его можно добавлять без предварительной разморозки. Перемешайте овощи с крупой и готовьте еще 2–3 минуты под крышкой.
6. Готовый булгур с овощами перемешайте и, при необходимости, добавьте ещё немного соли. Подавайте гарнир горячим. Он хорошо сочетается с запечённым мясом, курицей или рыбой, а также может стать самостоятельным блюдом.
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