Булгур с овощами на сковороде можно приготовить без сложной подготовки и большого количества посуды. Крупа хорошо сочетается с морковью, луком, кукурузой и зеленым горошком. Такой гарнир можно подать к запечённому мясу или рыбе, а можно есть как отдельное блюдо. Весь процесс приготовления занимает около 20 минут.

Идея приготовления вкусного булгура на сковороде опубликована на странице lilya.m.a в Instagram.

Ингредиенты:

булгур – 1 стакан

горячая вода – 2,5 стакана

лук – 1 шт.

морковь – 200 г

консервированная или замороженная кукуруза – 200 г

зеленый горошек – 200 г

сливочное масло или масло гхи – для жарки

сушеный чеснок – по вкусу

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук очистите и нарежьте небольшими кусочками. Морковь очистите и натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой.

2. Разогрейте сковороду, добавьте немного сливочного масла или масла гхи. Выложите лук и морковь и обжаривайте несколько минут на среднем огне, периодически помешивая. Овощи должны стать мягкими, но не пережариться.

3. Булгур промойте под холодной водой и добавьте в сковороду. Посолите, всыпьте сухой чеснок и хорошо перемешайте все ингредиенты. Прогрейте крупу вместе с овощами в течение минуты, чтобы она впитала их аромат.

4. После этого влейте 2,5 стакана горячей воды. Перемешайте, накройте сковороду крышкой и оставьте булгур готовиться на небольшом огне примерно на 15 минут. За это время крупа должна впитать воду и стать мягкой.

5. Когда булгур будет почти готов, добавьте зеленый горошек и кукурузу. Если вы используете замороженный горошек, его можно добавлять без предварительной разморозки. Перемешайте овощи с крупой и готовьте еще 2–3 минуты под крышкой.

6. Готовый булгур с овощами перемешайте и, при необходимости, добавьте ещё немного соли. Подавайте гарнир горячим. Он хорошо сочетается с запечённым мясом, курицей или рыбой, а также может стать самостоятельным блюдом.

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