Булгур давно стал популярной крупой для ежедневного меню, ведь он готовится быстро и прекрасно сочетается с различными продуктами. Один из самых удачных вариантов – булгур с курицей и овощами. Это простое блюдо, которое легко приготовить даже в будний день, а результат всегда получается ароматным и сытным. Такой рецепт хорошо подходит и для обеда, и для ужина, а ингредиенты доступны в любом супермаркете.

Идея приготовления булгура с курицей и овощами опубликована на странице нутрициолога Татьяны Зварич (tania zvarych) в Instagram.

Ингредиенты:

булгур – 200 г

куриное бедро без кожи – 200 г

болгарский перец – 100 г

морковь – 100 г

лук – 80 г

сушеные томаты – 20-30 г

бульон или вода – 450-500 мл.

зелень (петрушка, укроп, базилик) — по вкусуСоль, черный перец, куркума, паприка, сушеный чеснок — по вкусу

Способ приготовления:

1. Подготовьте ингредиенты.

2. Промойте булгур. Нарежьте морковь, лук и болгарский перец мелкими кубиками.

3. Куриное бедро нарежьте небольшими кусочками.

4. На разогретой сковороде обжарьте мясо 5-7 минут до легкой золотистой корочки.

5. Добавьте овощи и булгур.

6. Положите в сковороду лук, морковь, перец и сушеные томаты.

7. Перемешайте, добавьте булгур и тушите 5-7 минут, чтобы овощи стали мягче.

8. Влейте бульон или воду. Приправьте специями, накройте крышкой и готовьте на слабом огне 15-20 минут, пока булгур полностью не впитает жидкость.

9. Засыпьте измельченную зелень, выключите огонь и оставьте блюдо под крышкой еще на 5 минут, чтобы оно настоялось.

