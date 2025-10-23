Как вкусно приготовить бюджетный хек: рецепт полезного блюда для всей семьи

Хек – очень сытная и при этом бюджетная и вкусная рыба, которую можно вкусно запечь, пожарить, приготовить на сковороде с овощами и соусами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного запеченного хека со сметаной, специями и чесноком.

Ингредиенты: 

  • Хек 3 шт.
  • Сметана 3 ст.л
  • Горчица в зернах 2 ч.л
  • Соль, перец по вкусу
  • Розмарин и базилик сушеные 1 ч.л
  • Лук 2 шт
  • Чеснок 2 зуб. 
  • Вода 50 мл
  • Сыр твердый 100 г
  • Петрушка
  • Масло для смазывания формы

Способ приготовления:

1. Помыть хек, отрезать плавники и разобрать на филе. Каждое филе разрезать на небольшие кусочки. Выложить все в глубокую миску.

2. Почистить лук и порезать полукольцами. Добавить к рыбе. Натереть чеснок. Добавить сметану, горчицу, соль, перец и сушеные травы. Тщательно все перемешать и оставить на 20 минут.

3. Форму для запекания смазать маслом и выложить рыбу с луком. Влить воду. Натереть сыр и выложить сверху на рыбу. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180° духовку на 20 минут.

4. Снимаем фольгу и ставим снова в духовку, разогретую до 220° на 10 минут, до золотистого цвета сыра. Посыпаем петрушкой.

